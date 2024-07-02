Популяризация украинской культуры и спорта: в Майами состоялся благотворительный забег Vyshyvanka Run

В пятницу, 28 июня, по случаю Дня Конституции Украины на Восточном побережье Америки, в Майами, состоялся благотворительный забег в вышиванках Vyshyvanka Run. Событие организовали украинские волонтеры.

Мероприятие посетили более 500 украинцев. А к забегу присоединились 150 спортсменов, пишет 24 Канал. Как это было – рассказываем в материале.

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Благотворительный забег Vyshyvanka Run 2024

Vyshyvanka Run – это продолжение одноименного украинского проекта, основанного в Киеве 10 лет назад. Традиционно во время забега спортсмены соревновались на дистанции 5 и 10 километров и детской дистанции 200 метров.



К событию присоединились и дети / Фото Vyshyvanka Run

На средства, собранные от регистрационных взносов и донатов, которые осуществили участники и партнеры во время марафона, уже приобретен адаптированный под медицинские нужды внедорожник и средства тактической медицины для 47 ОМБР.



Средства от регистрационных взносов и донатов направлены на помощь ВСУ / Фото Vyshyvanka Run

По словам организаторов, Vyshyvanka Run станет ежегодным событием и будет проходить во многих городах США. А в перспективе – объединит украинцев во всем мире.



Все участники получили медали и футболки от украинских производителей / Фото Vyshyvanka Run