Захід відвідали понад 500 українців. А до забігу доєдналися 150 спортсменів, пише 24 Канал. Як це було – розповідаємо у матеріалі.

До теми "Мирного неба у вільній країні": зірковий бомонд привітав з Днем Конституції України

Благодійний забіг Vyshyvanka Run 2024

Vyshyvanka Run – це продовження однойменного українського проєкту, започаткованого у Києві 10 років тому. Традиційно під час забігу спортсмени змагались на дистанції 5 та 10 кілометрів та дитячій дистанції 200 метрів.



До події долучилися і діти / Фото Vyshyvanka Run

На кошти, зібрані від реєстраційних внесків та донатів, які здійснили учасники та партнери під час марафону, вже придбано адаптований під медичні потреби позашляховик та засоби тактичної медицини для 47 ОМБР.



Кошти від реєстраційних внесків та донатів направлені на допомогу ЗСУ / Фото Vyshyvanka Run

За словами організаторів, Vyshyvanka Run стане щорічною подією та проходитиме в багатьох міста США. А у перспективі – об'єднає українців у всьому світі.



Усі учасники отримали медалі та футболки від українських виробників / Фото Vyshyvanka Run