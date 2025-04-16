Сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

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Как прокуроры добились отмены приговора для Майбоженко

Прокурорам удалось добиться в суде отмены приговора Владимира Майбоженко, который пьяным сбил четырех человек.

По принципиальной позиции ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора на приговор Броварского горрайонного суда, назначив новое рассмотрение в суде первой инстанции,

– говорится в сообщении.

Правоохранители напомнили, что ранее суд утвердил соглашение о примирении, согласно которому экс-главе РГА был назначен штраф в размере 34 тысячи гривен и лишение права управлять транспортными средствами на три года.

Что известно об аварии с участием Майбоженко

26 апреля 2024 года в Броварах Владимир Майбоженко нарушил правила дорожного движения, проехав перекресток на красный сигнал светофора, выехал на обочину и наехал на пешеходов. Тестирование показало, что в крови водителя было 2,31 промилле алкоголя – это в 10 раз превышает разрешенную норму.

В результате аварии пострадали четыре человека, среди которых был ребенок. После этого инцидента президент Украины Владимир Зеленский уволил Майбоженко с должности главы Броварской РГА.

В сентябре 2024 года суд принял решение об освобождении экс-главы Броварской РГА из-под стражи. Тогда же пострадавшие от ДТП заявили, что за все время после аварии они не получили возмещения от Майбоженко, несмотря на его обещания.