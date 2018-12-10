"Майдан" в Армении победил: партия Пашиняна получила большинство на парламентских выборах

В воскресенье, 9 декабря, в Армении состоялись досрочные парламентские выборы. Победу вырвал политический блок Никогда Пашиняна "Наш шаг".

Согласно результатам ЦИК, блок лидера армянской революции получил 70.43% голосов.

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Заметим, "Наш шаг" сильно оторвался от конкурентов. Так, за партию "Процветающая Армения" проголосовали 8.27% избирателей, за "Просветленную Армению" – 6,37% голосов.

Однако все они поддержали революцию в стране, которую возглавил Пашинян. Поэтому премьер, очевидно, поддержку своих инициатив найдет.

А вот представители предыдущей власти не преодолели даже проходной барьер.

Вместе с тем, явка избирателей на участки стала рекордно низкой – всего 48,63%.

Что предшествовало досрочным выборам в Армении?

13 апреля в Армении начались массовые акции протеста из-за назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром. 23 апреля Саргсян подал в отставку и президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке всего правительства страны.



8 мая, после почти месяца акций протеста, лидера оппозиционного движения "Элк" Никола Пашиняна избрали премьер-министром Армении. Он стал главой правительства со второй попытки. Впервые его пытались выбрать 1 мая, однако тогда в парламенте не набралось достаточного количества голосов.



43-летний оппозиционный политик Никола Пашинян, который до того был редактором газеты, Пашинян ушел в отставку 16 октября, прямо озвучив главную цель – спровоцировать проведение досрочных парламентских выборов. 24 октября на специальном заседании Национального собрания Армении депутаты специально не выбрали единую кандидатуру Пашиняна на пост премьера для того, чтобы воплотить его план в жизнь. Ведь согласно конституции, парламент может быть распущен в случае, если дважды не выберет главу правительства.