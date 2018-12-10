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      "Майдан" у Вірменії переміг: партія Пашиняна здобула більшість на парламентських виборах

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      Партія Нікола Пашиняна перемогла на виборах 2018
      Партія Нікола Пашиняна перемогла на виборах 2018 / EPA

      У неділю, 9 грудня, у Вірменії відбулись дострокові парламентські вибори. Перемогу вирвав політичний блок Ніколи Пашиняна "Наш крок".

      Згідно з результатами ЦВК, блок лідера вірменської революції здобув 70.43% голосів. 

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      Зауважимо, "Наш крок" сильно відірвався від конкурентів. Так, за партію "Процвітаюча Вірменія" проголосували 8.27% виборців, за "Просвітлену Вірменію" – 6,37% голосів.

      Проте всі вони підтримали революцію в країні на очолі з Пашиняном. Тож прем'єр, очевидно, підтримку своїх ініціатив знайде. 

      А от представники попередньої влади не подолали навіть прохідний бар’єр.

      Разом з тим, явка виборців на дільниці стала рекордно низькою – всього 48,63%.

      Що передувало достроковим виборам у Вірменії? 13 квітня у Вірменії почались масові акції протесту через призначення колишнього президента країни Сержа Саргсяна прем'єр-міністром. 23 квітня Саргсян подав у відставку і президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про відставку усього уряду країни.

      8 травня, після майже місяця акцій протесту, лідера опозиційного руху "Елк" Нікола Пашиняна обрали прем'єр-міністром Вірменії. Він став главою уряду із другої спроби. Вперше його намагалися обрати 1 травня, проте тоді у парламенті не назбиралося достатньої кількості голосів

      43-річний опозиційний політик Нікола Пашинян, який до того був редактором газети, Пашинян пішов у відставку 16 жовтня, прямо озвучивши головну мету, – спровокувати проведення дострокових парламентських виборів. 24 жовтня на спеціальному засіданні Національних зборів Вірменії депутати спеціально не обрали єдину кандидатуру Пашиняна на пост прем'єра для того, щоб втілити його план у життя. Адже згідно з конституцією, парламент може бути розпущений у разі, якщо двічі не обере главу уряду.

      Теги: Новини політики Новини Вірменії
      Джерело: 24 Канал
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