"Майдан" у Вірменії переміг: партія Пашиняна здобула більшість на парламентських виборах

У неділю, 9 грудня, у Вірменії відбулись дострокові парламентські вибори. Перемогу вирвав політичний блок Ніколи Пашиняна "Наш крок".

Згідно з результатами ЦВК, блок лідера вірменської революції здобув 70.43% голосів.

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Зауважимо, "Наш крок" сильно відірвався від конкурентів. Так, за партію "Процвітаюча Вірменія" проголосували 8.27% виборців, за "Просвітлену Вірменію" – 6,37% голосів.

Проте всі вони підтримали революцію в країні на очолі з Пашиняном. Тож прем'єр, очевидно, підтримку своїх ініціатив знайде.

А от представники попередньої влади не подолали навіть прохідний бар’єр.

Разом з тим, явка виборців на дільниці стала рекордно низькою – всього 48,63%.

Що передувало достроковим виборам у Вірменії? 13 квітня у Вірменії почались масові акції протесту через призначення колишнього президента країни Сержа Саргсяна прем'єр-міністром. 23 квітня Саргсян подав у відставку і президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про відставку усього уряду країни.



8 травня, після майже місяця акцій протесту, лідера опозиційного руху "Елк" Нікола Пашиняна обрали прем'єр-міністром Вірменії. Він став главою уряду із другої спроби. Вперше його намагалися обрати 1 травня, проте тоді у парламенті не назбиралося достатньої кількості голосів.



43-річний опозиційний політик Нікола Пашинян, який до того був редактором газети, Пашинян пішов у відставку 16 жовтня, прямо озвучивши головну мету, – спровокувати проведення дострокових парламентських виборів. 24 жовтня на спеціальному засіданні Національних зборів Вірменії депутати спеціально не обрали єдину кандидатуру Пашиняна на пост прем'єра для того, щоб втілити його план у життя. Адже згідно з конституцією, парламент може бути розпущений у разі, якщо двічі не обере главу уряду.