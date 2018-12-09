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      В Армении закончились досрочные парламентские выборы: на них произошло более 100 нарушений

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      Парламент Армении
      Парламент Армении / фото из открытых источников

      В Армении закончились досрочные выборы в парламент. Первые результаты голосования будут известны уже 10 декабря.

      Голосование в 13 избирательных округах страны началось в 8 утра и закончилось в 20 вечера (по местному времени – 24), передает армянское издание ArmenPress.

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      В парламентских выборах приняли участие 11 политических сил – 9 партий и 2 блока. Для того, чтобы пройти в парламент, им необходимо преодолеть 5-процентный, а блокам – 7-процентный барьер. Ожидается, что большинство в национальном собрании Армении составит партия исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна – "Наш шаг".

      К слову, именно Пашинян инициировал проведение в стране досрочных выборов.


      Выборы в Армении

      На этот момент известно, что явка на выборах была достаточно низкой и составила 39,7%.

      Если необходимый барьер преодолеют только две политические силы, то электоральный конкурент на третьем месте, независимо от результата, также получит мандаты. Армянская Конституция гарантирует присутствие в представительном органе минимум трех партий или блоков.

      Парламент избирается сроком на 5 лет. В Национальное собрание должен войти минимум 101 депутат, еще 4 места по специальной квоте выделены представителям четырех крупных национальных меньшинств – йезидам, россиянам, ассирийцам и курдам.

      Добавим, что в полиции говорят о 144 зарегистрированных сообщениях о нарушениях на выборах. Так, 36 из них зарегистрированы в Ереване и 108 в областях.

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      Из них 58 касались преступлений, а 86 – не содержали признаки состава преступления. Семь из 58 сообщений были направлены в подразделения военной полиции, одно – в прокуратуру. Другими случаями занимается полиция.

      Напомним, Никол Пашинян ушел в отставку 16 октября, прямо озвучив главную цель – спровоцировать проведение досрочных парламентских выборов.

      24 октября на специальном заседании национального собрания Армении депутаты специально не выбрали единую кандидатуру Пашиняна на пост премьера для того, чтобы воплотить его план в жизнь. Ведь согласно конституции, парламент может быть распущен в случае, если дважды не изберет главу правительства.

      Теги: Новости политики Новости Армении
      Источник: 24 Канал
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