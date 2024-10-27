Оппонент Санду обещает Киеву поддержку, но президент назвала его на дебатах человеком Москвы

В воскресенье, 27 октября, состоялись дебаты между действующим президентом Молдовы Майей Санду и кандидатом в президенты от Социалистической партии Молдовы Александром Стояногло. Соцпартию считают пророссийской, поэтому Санду не преминула воспользоваться случаем и раскритиковать оппонента.

Президент назвала Стояногло человеком Москвы. Молдавское издание Newsmaker в обширном материале о дебатах между кандидатами привело позицию самого Стояногло насчет Украины.

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Какие будут отношения Украины с Молдовой, если Санду проиграет

Мы будем развивать хорошие отношения со всеми партнерами по развитию. Мы поддерживаем Украину в войне, мы им оказываем гуманитарную помощь и я уверен, что наши отношения в период моего президентства только укрепятся. Сейчас есть только милитаристские высказывания,

– убежден Стояногло.

На это Санду парировала: "Вы верите в то, что говорите? В Киеве знают, что вы человек Москвы". Она добавила, что за спиной Стояногло стоит Додон (бывший пророссийский президент Молдовы, – 24 Канал), который говорит, что "наши уже рядом".

Впрочем, ее оппонент уверен, что сможет выстроить не только конструктивные отношения с Киевом, но и хорошие отношения со всеми партнерами, в том числе с Румынией.

Второй тур выборов будет 3 ноября

Интересно, что дебаты состоялись ровно через неделю после первого тура президентских выборов в Молдове. Санду набрала 42,45% голосов, а Стояногло – 25,99% голосов. Второй тур назначили, поскольку ни один кандидат не набрал 50% голосов.

Одновременно с выборами президента проходило голосование по вступлению в Евросоюз. 24 Канал проанализировал, почему почти половина населения Молдовы проголосовала против курса в ЕС.