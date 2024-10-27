Президентка назвала Стояногло людиною Москви. Молдовське видання Newsmaker у розлогому матеріалі про дебати між кандидатами навело позицію самого Стояногло щодо України.

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Які будуть стосунки України з Молдовою, якщо Санду програє

Ми розвиватимемо добрі стосунки з усіма партнерами з розвитку. Ми підтримуємо Україну у війні, ми їм надаємо гуманітарну допомогу і я впевнений, що наші взаємини у період мого президентства лише зміцніють. Нині є лише мілітаристські висловлювання,

– переконаний Стояногло.

На це Санду парирувала: "Ви вірите в те, що кажете? У Києві знають, що ви людина Москви". Вона додала, що за спиною Стояногло стоїть Додон (колишній проросійський президент Молдови, – 24 Канал), який каже, що "наші вже поряд".

Утім, її опонент упевнений, що зможе вибудувати не тільки конструктивні стосунки з Києвом, але й хороші відносини з усіма партнерами, в тому числі з Румунією.

Другий тур виборів буде 3 листопада

Цікаво, що дебати відбулися рівно за тиждень після першого туру президентських виборів у Молдові. Санду набрала 42,45% голосів, а Стояногло – 25,99% голосів. Другий тур призначили, оскільки жоден кандидат не набрав 50% голосів.

Одночасно з виборами президента проходило голосування щодо вступу до Євросоюзу. 24 Канал проаналізував, чому майже половина населення Молдови проголосувала проти курсу до ЄС.