Майк Помпео призвал конгрессменов США поддержать Украину

Перед голосованием за выделение помощи Украине Майк Помпео, бывший госсекретарь США, а ныне – член наблюдательного совета Киевстара, обратился с письмом к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, в котором поддержал рассмотрение Конгрессом этого вопроса.

В своем обращении Майк Помпео предостерег конгрессменов США относительно планов российского диктатора Путина разрушить мировой порядок и отметил опасность дальнейшего промедления в финансировании Украины.

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Мы поддерживаем помощь Украине, потому что это лучший способ уменьшить риски того, что в будущем придется взять в руки оружие, чтобы защищать мир в Европе, на Ближнем Востоке или в Азии,

– сказал Майк Помпео.

Помпео выразил полную поддержку спикеру Майку Джонсону и другим конгрессменам за их усилия в вынесении этого вопроса на рассмотрение Конгресса.

Напомним, что в конце 2023 года Майк Помпео присоединился к Наблюдательному совету Киевстара – украинского дочернего предприятия VEON, как партнер Impact Investments, американской стратегической и финансовой консалтинговой и инвестиционной фирмы, которая стремится развивать долгосрочные партнерские отношения с ведущими мировыми компаниями в различных отраслях и регионах. Помпео является большим сторонником Украины и неуклонно поддерживает правительство страны и украинский народ на пути к миру и процветанию.