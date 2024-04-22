У своєму зверненні Майк Помпео застеріг конгресменів США щодо планів російського диктатора Путіна зруйнувати світовий порядок і наголосив на небезпеці подальшого зволікання у фінансуванні України.

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Ми підтримуємо допомогу Україні, тому що це найкращий спосіб зменшити ризики того, що в майбутньому доведеться взяти в руки зброю, щоб захищати мир в Європі, на Близькому Сході чи в Азії,

– сказав Майк Помпео.

Помпео висловив повну підтримку спікеру Майку Джонсону та іншим конгресменам за їх зусилля у винесенні цього питання на розгляд Конгресу.

Нагадаємо, що у кінці 2023 року Майк Помпео приєднався до Наглядової ради Київстару – українського дочірнього підприємства VEON, як партнер Impact Investments, американської стратегічної та фінансової консалтингової та інвестиційної фірми, яка прагне розвивати довгострокові партнерські відносини з провідними світовими компаніями в різних галузях і регіонах. Помпео є великим прихильником України і неухильно підтримує уряд країни та український народ на шляху до миру і процвітання.