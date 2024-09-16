"Сейчас трудно ходить": легендарный Тайсон признался, может ли сорваться его возвращение на ринг

В конце осени "Железный Майк" должен провести бой против звездного блогера-боксера Джейка Пола. Он будет иметь профессиональный статус, поэтому войдет в официальную статистику Майка Тайсона, который завершил карьеру почти 20 лет назад.

По состоянию на сейчас бывший абсолютный чемпион мира провел 56 поединков. В них он одержал 50 побед, из которых 44 нокаутом.

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Тайсон настроен оптимистично

Легенда мирового бокса признался, готов ли он сейчас к битве, которая однажды уже была перенесена из-за проблем с его здоровьем. "Железный Майк" не порадовал ответом своих болельщиков, однако заверил, что к запланированной дате все изменится:

Сейчас трудно ходить. Но через два месяца я буду в идеальном состоянии. Бой выигрывается в спортзале. Я сделаю все, что поможет мне. Я собираюсь наслаждаться временем, проведенным вечером со всеми моими друзьями детства, к черту Джейка Пола.

Справка. Бой Тайсон – Пол запланирован на 15 ноября. Он должен был состояться 20 июля, но был перенесен из-за обострения язвы у 58-летнего боксера.

Напомним, что после завершения профессиональной карьеры Майк Тайсон уже выходил однажды на ринг, но это был выставочный поединок. Тогда, осенью 2020 года, "Железный Майк" боксировал с Роем Джонсом-младшим. По неофициальным подсчетам бой закончился вничью.