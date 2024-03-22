Майк Джонсон – один из тех, кто активно тормозит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине более 60 миллиардов долларов США. И, как стало известно, вскоре он может лишиться должности спикера Палаты представителей.

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Резолюцию об увольнении зарегистрировали

Инициировала увольнение Майка Джонсона с должности спикера Палаты представителей республиканка Марджори Тейлор Грин. Произошло это после вынесения на голосование бюджета Соединенных Штатов Америки на нынешний финансовый год.

Нам нужен спикер Палаты представителей, который будет бороться за защиту границ Америки любой ценой! А не тот, кто принимает длинный список желаний демократов,

– подчеркнула республиканка.

Марджори Тейлор Грин во время выступления в Конгрессе 22 марта раскритиковала законопроект, который касается финансирования правительства. Республиканка назвала соответствующий документ "проектом Чака Шумера (лидера большинства демократов в сенате – 24 Канала).

Собственно, Палату представителей соответствующий документ прошел в основном благодаря голосам от демократов.

Что касается резолюции об увольнении, то ее Палата представителей должна рассмотреть в течение двух законодательных дней. Правда, 22 марта после обеда Палата ушла на очередные двухнедельные каникулы.

Как заметил народный депутат Ярослав Железняк, соответствующий вопрос должны рассмотреть 9 – 10 апреля. Он добавил, что именно из-за республиканки Майк Джонсон "боялся выносить пакет по нам". И произошло то, что произошло.



Резолюция об увольнении Майка Джонсона / Фото из сети X Марджори Тейлор Грин

Что этому предшествовало

В пятницу утром Грин в эфире подкаста Стива Бэннона разбрасывалась обвинениями в сторону Майка Джонсона. По ее словам, он слишком много отдал действующему президенту США Джо Байдену, а также демократам во время проведения переговоров по финансированию правительства.

Интересно, что ходатайство об отставке с должности спикера Палаты представителей – шаг, который уже на себе испытывал республиканец Кевин Маккарти. Благодаря ему он лишился своей должности в октябре 2023 года.

В то же время следует понимать, что для отстранения Майка Джонсона может просто не хватить голосов. В издании The Hill пишут, что связано это с тем, что демократы, которые единогласно поддержали отставку Маккарти, будут стоять за Джонсона при условии продолжения заключения двухпартийных соглашений с Джо Байденом. Они будут касаться как финансирования правительства США, так и помощи нашему государству.