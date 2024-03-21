Дипломат, министр иностранных дел Украины (2014 - 2019) Павел Климкин рассказал 24 Каналу, что нельзя исключать, что США выделят помощь Украине в комбинированном формате – бесплатно и в кредит. Республиканцам необходимо продемонстрировать, что хотя бы часть помощи передается в форме кредита.

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Могут быть новые формы помощи

В то же время, по мнению Климкина, это было бы неправильным и нечестным предоставлять Украине только кредиты, поскольку это означает, что мы, проводя эту войну, еще и получаем долговую удавку.

Однако, если это какая-то комбинация, которая позволит разблокировать ситуацию, то пусть будет так. Но должен быть правильный баланс, чтобы этот механизм как можно быстрее заработал,

– пояснил он.

Республиканцы работают над правильным балансом, и Дональд Трамп не отрицает кредитную помощь Украине. Ему нужно говорить своим избирателям, что, мол, США деньги так просто не раздают, но помочь Украине – могут. Но только в кредит.

Могут быть новые формы ленд-лиза, кредитные линии, могут присоединиться к помощи другие наши союзники. Однако очень важно, чтобы этот процесс не затянулся, и чтобы в США до выборов (президентские выборы в Соединенных Штатах должны состояться в ноябре 2024 года – 24 Канал) решили этот вопрос.

Справка. Ленд-лиз или Закон о содействии обороне США, согласно которому Вашингтон поставляет союзникам оружие, технику, продовольствие и т.д. на основе того, что эта помощь является важной для обороны Соединенных Штатов. Закон о ленд-лизе принимался дважды: во время Второй мировой войны (11 марта 1941 года) и во время войны России против Украины (9 мая 2022 года).

Украине очень важно сохранить базовую двухпартийную поддержку, а также то, чтобы республиканцы и демократы в Конгрессе нашли быстро и эффективно взаимопонимание по Киеву. Главное, чтобы логика двухпартийной поддержки возможно менялась, но не портилась,

– отметил дипломат.

Недавно Трамп выразил надежду, что ему не придется выбрать между поставками оружия в Киев и тем, что Путин "проглотит" Украину. Он прекрасно понимает, что допустить поражение Украины и допустить поражение Запада и США, это не одно и то же, но это примерно одинаковое измерение для стратегических интересов.

"Трамп осознает, что ни в коем случае нельзя отдать Украину на растерзание в бесконечной войне. Поэтому двухпартийный консенсус на сегодня, каким бы сложным он ни был, фундаментально сохраняется, и это важная история", – подчеркнул Павел Климкин.

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