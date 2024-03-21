Дипломат, министр иностранных дел Украины (2014 - 2019) Павел Климкин рассказал 24 Каналу, что нельзя исключать, что США выделят помощь Украине в комбинированном формате – бесплатно и в кредит. Республиканцам необходимо продемонстрировать, что хотя бы часть помощи передается в форме кредита.
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Могут быть новые формы помощи
В то же время, по мнению Климкина, это было бы неправильным и нечестным предоставлять Украине только кредиты, поскольку это означает, что мы, проводя эту войну, еще и получаем долговую удавку.
Однако, если это какая-то комбинация, которая позволит разблокировать ситуацию, то пусть будет так. Но должен быть правильный баланс, чтобы этот механизм как можно быстрее заработал,
– пояснил он.
Республиканцы работают над правильным балансом, и Дональд Трамп не отрицает кредитную помощь Украине. Ему нужно говорить своим избирателям, что, мол, США деньги так просто не раздают, но помочь Украине – могут. Но только в кредит.
Могут быть новые формы ленд-лиза, кредитные линии, могут присоединиться к помощи другие наши союзники. Однако очень важно, чтобы этот процесс не затянулся, и чтобы в США до выборов (президентские выборы в Соединенных Штатах должны состояться в ноябре 2024 года – 24 Канал) решили этот вопрос.
Украине очень важно сохранить базовую двухпартийную поддержку, а также то, чтобы республиканцы и демократы в Конгрессе нашли быстро и эффективно взаимопонимание по Киеву. Главное, чтобы логика двухпартийной поддержки возможно менялась, но не портилась,
– отметил дипломат.
Недавно Трамп выразил надежду, что ему не придется выбрать между поставками оружия в Киев и тем, что Путин "проглотит" Украину. Он прекрасно понимает, что допустить поражение Украины и допустить поражение Запада и США, это не одно и то же, но это примерно одинаковое измерение для стратегических интересов.
"Трамп осознает, что ни в коем случае нельзя отдать Украину на растерзание в бесконечной войне. Поэтому двухпартийный консенсус на сегодня, каким бы сложным он ни был, фундаментально сохраняется, и это важная история", – подчеркнул Павел Климкин.
Что известно о помощи Украине со стороны США
- В Конгрессе США идут дискуссии относительно формы, в которой Украина может получить помощь. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что поддержку Киеву могут вынести на голосование в Конгрессе в нескольких форматах: разделение оборонной и гуманитарной помощи Украине; оказание помощи в кредит; использование REPO Act – законопроекта о конфискации российских активов и передачу этих средств Киеву. По его словам, за рассмотрение этого вопроса возьмутся в ближайшее время.
- В то же время сенатор Линдси Грэм во время своего визита в Киев отметил, что в Конгрессе пытаются найти возможности оказания поддержки Украине. В частности там рассматривается вариант помощи нашей страны в форме кредита. По его словам, эту идею поддержали республиканцы и в частности Дональд Трамп.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что не шокирован инициативой оказывать Украине поддержку в кредит. Он добавил, что пока украинская сторона еще не видела никаких деталей по этому предложению.