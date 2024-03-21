Дипломат, міністр закордонних справ України (2014 - 2019) Павло Клімкін розповів 24 Каналу, що не можна виключати, що США виділять допомогу Україні у комбінованому форматі – безоплатно і в кредит. Республіканцям необхідно продемонструвати, що хоча б частина допомоги передається у формі кредиту.

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Можуть бути нові форми допомоги

Водночас, на думку Клімкіна, це було б неправильним і нечесним надавати Україні тільки кредити, оскільки це означає, що ми, проводячи цю війну, ще й дістаємо борговий зашморг.

Проте, якщо це якась комбінація, яка дозволить розблокувати ситуацію, то хай буде так. Однак має бути правильний баланс, щоб цей механізм якнайшвидше запрацював,

– пояснив він.

Республіканці працюють над правильним балансом, і Дональд Трамп не заперечує кредитну допомогу Україні. Йому потрібно говорити своїм виборцям, що, мовляв, США гроші так просто не роздають, але допомогти Україні – можуть. Але тільки у кредит.

Можуть бути нові форми ленд-лізу, кредитні лінії, можуть приєднатися до допомоги інші наші союзники. Проте дуже важливо, щоб цей процес не затягнувся, і щоб в США до виборів (президентські вибори в Сполучених Штатах мають відбутися у листопаді 2024 року – 24 Канал) розв'язали це питання.

Довідка. Ленд-ліз або Закон про сприяння обороні США, відповідно до якого Вашингтон постачає союзникам зброю, техніку, продовольство тощо на основі того, що ця допомога є важливою для оборони Сполучених Штатів. Закон про ленд-ліз ухвалювався двічі: під час Другої світової війни (11 березня 1941 року) і під час війни Росії проти України (9 травня 2022 року).

Україні дуже важливо зберегти базову двопартійну підтримку, а також те, щоб республіканці та демократи в Конгресі знайшли швидко та ефективно порозуміння щодо Києва. Головне, щоб логіка двопартійної підтримки можливо змінювалась, але не псувалась,

– зазначив дипломат.

Нещодавно Трамп висловив сподівання, що йому не доведеться обрати між поставками зброї до Києва і тим, що Путін "проковтне" Україну. Він чудово розуміє, що допустити поразку України і допустити поразку Заходу і США, це не одне й і те ж саме, але це приблизно однаковий вимір для стратегічних інтересів.

"Трамп усвідомлює, що в жодному разі не можна віддати Україну на поталу у нескінченній війні. Тому двопартійний консенсус на сьогодні, яким би складним він не був, фундаментально зберігається, і це важлива історія", – підкреслив Павло Клімкін.

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