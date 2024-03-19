Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних ЗМІ заявив, що українській стороні ще не відомі жодні деталі пропозиції надавати військову допомогу з боку США у вигляді позики, передає 24 Канал.

Дивіться також Україна виграла час: чому країни Європи повертають призов до армії, зокрема жінок

Допомога у вигляді позик

Дмитро Кулеба розповів, що Україна вже отримує підтримку у різному вигляді. За його словами, дещо приходить, як грантова допомога, а інша підтримка приходить у вигляді позик.

Ми не шоковані пропозицією зі США, але питання полягає в тому, як щодо загальної структури допомоги, яка буде надана. І ми не бачили жодних деталей стосовно цієї пропозиції, крім як загального згадування позики, замість грантів,

– додав очільник українського МЗС,

Він стверджує, що українську сторону шокує те, що рішення в Конгресі США стосовно допомоги ще не було прийнято. Попри те, що вже наближається кінець березня, обговорення ще триває.

Водночас? як зазначив Кулеба, найдешевшим шляхом збереження безпеки у світі є підтримка України сьогодні. Він зауважив, що наша держава прагне, аби ці дебати в США завершилися позитивно і було ухвалено рішення, яке б не допустило руйнування американської допомоги.

Спікер Джонсон порадив республіканцям готувати пропозицію

За даними Politico, спікер Палати представників США Майк Джонсон порадив республіканцям готувати пропозицію оформити хоча б частину військової допомоги для України у вигляді кредиту.

Варіант кредиту серйозно сприймається і в Палаті представників, де допомога Україні застопорилася на кілька місяців,

– запевняє видання.

Зокрема, за попередньою інформацією, деякі республіканці перебувають у контакті з орбітою кандидата в президенти США Дональда Трампа, щоб подивитися, чи зможуть вони домогтися від нього схвалення цієї ідеї.

"Демократи з Білого дому і нижче дуже зацікавлені в допомозі Україні", – запевнив один із високопоставлених помічників Республіканської партії в Палаті представників.