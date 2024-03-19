Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних ЗМІ заявив, що українській стороні ще не відомі жодні деталі пропозиції надавати військову допомогу з боку США у вигляді позики, передає 24 Канал.
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Допомога у вигляді позик
Дмитро Кулеба розповів, що Україна вже отримує підтримку у різному вигляді. За його словами, дещо приходить, як грантова допомога, а інша підтримка приходить у вигляді позик.
Ми не шоковані пропозицією зі США, але питання полягає в тому, як щодо загальної структури допомоги, яка буде надана. І ми не бачили жодних деталей стосовно цієї пропозиції, крім як загального згадування позики, замість грантів,
– додав очільник українського МЗС,
Він стверджує, що українську сторону шокує те, що рішення в Конгресі США стосовно допомоги ще не було прийнято. Попри те, що вже наближається кінець березня, обговорення ще триває.
Водночас? як зазначив Кулеба, найдешевшим шляхом збереження безпеки у світі є підтримка України сьогодні. Він зауважив, що наша держава прагне, аби ці дебати в США завершилися позитивно і було ухвалено рішення, яке б не допустило руйнування американської допомоги.
Спікер Джонсон порадив республіканцям готувати пропозицію
За даними Politico, спікер Палати представників США Майк Джонсон порадив республіканцям готувати пропозицію оформити хоча б частину військової допомоги для України у вигляді кредиту.
Варіант кредиту серйозно сприймається і в Палаті представників, де допомога Україні застопорилася на кілька місяців,
– запевняє видання.
Зокрема, за попередньою інформацією, деякі республіканці перебувають у контакті з орбітою кандидата в президенти США Дональда Трампа, щоб подивитися, чи зможуть вони домогтися від нього схвалення цієї ідеї.
"Демократи з Білого дому і нижче дуже зацікавлені в допомозі Україні", – запевнив один із високопоставлених помічників Республіканської партії в Палаті представників.