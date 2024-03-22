Майк Джонсон – один із тих, хто активно гальмує розгляд питання про надання Україні понад 60 мільярдів доларів США. І, як стало відомо, невдовзі він може позбутися посади спікера Палати представників.

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Резолюцію про звільнення зареєстрували

Ініціювала звільнення Майка Джонсона з посади спікера Палати представників республіканка Марджорі Тейлор Грін. Сталося це після винесення на голосування бюджету Сполучених Штатів Америки на нинішній фінансовий рік.

Нам потрібен спікер Палати представників, який буде боротися за захист кордонів Америки за будь-яку ціну! А не той, хто приймає довгий список бажань демократів,

– наголосила республіканка.

Марджорі Тейлор Грін під час виступу у Конгресі 22 березня розкритикувала законопроєкт, який стосується фінансування уряду. Республіканка назвала відповідний документ "проєктом Чака Шумера (лідера більшості демократів у сенаті – 24 Каналу).

Власне, Палату представників відповідний документ пройшов здебільшого завдяки голосам від демократів.

Що стосується резолюції про звільнення, то її Палата представників повинна розглянути впродовж двох законодавчих днів. Правда, 22 березня після обіду Палата пішла на чергові двотижневі канікули.

Як зауважив народний депутат Ярослав Железняк, відповідне питання повинні розглянути 9 – 10 квітня. Він додав, що саме через республіканку Майк Джонсон "боявся виносити пакет щодо нас". І сталося те, що сталося.



Резолюція про звільнення Майка Джонсона / Фото з мережі X Марджорі Тейлор Грін

Що цьому передувало

У п'ятницю зранку Грін в ефірі подкасту Стіва Беннона розкидалася звинуваченнями у бік Майка Джонсона. За її словами, він занадто багато віддав чинному президенту США Джо Байдену, а також демократам під час проведення переговорів щодо фінансування уряду.

Цікаво, що клопотання про відставку з посади спікера Палати представників – крок, який уже на собі відчував республіканець Кевін Маккарті. Завдяки йому він позбувся своєї посади у жовтні 2023 року.

Водночас слід розуміти, що для відсторонення Майка Джонсона може просто не вистачити голосів. У виданні The Hill пишуть, що пов'язано це з тим, що демократи, які одноголосно підтримали відставку Маккарті, стоятимуть за Джонсона за умови продовження укладання двопартійних угод з Джо Байденом. Вони стосуватимуться як фінансування уряду США, так і допомоги нашій державі.