"Путин продолжает разрушать Россию": Наки об ударах по "Яндексу", угрозе Европе и провалах армии

Майкл Наки объяснил последствия атак на дата-центры "Яндекса", оценил угрозу диверсий со стороны России в Европе и рассказал о коррупции и проблемах со снабжением армии РФ.

В России после атак на дата-центры произошли масштабные сбои в работе цифровых сервисов, а украинские беспилотники продолжают наносить удары по объектам топливной инфраструктуры и противовоздушной обороны. В то же время европейские спецслужбы предупреждают о возможном расширении российских диверсий, тогда как внутри армии страны-агрессора нарастает недовольство проблемами со снабжением.

Российский оппозиционный журналист Майкл Наки в обзоре для YouTube-проекта "24 Канал" проанализировал последствия ударов по российской инфраструктуре и новые угрозы со стороны Кремля. Значительное внимание он уделил и заявлениям Дональда Трампа, объяснив, как американская политика может повлиять на дальнейший ход войны.

Удар по дата-центру "Яндекса" вызвал масштабные сбои

В России начали массово выходить из строя сервисы, которыми ежедневно пользуются миллионы людей. Перебои коснулись вызова такси, доставки, банковских приложений, работы магазинов и других услуг, связанных с облачной инфраструктурой "Яндекса".

Одной из причин стал удар по дата-центру компании во Владимире. После сообщений об атаке беспилотников "Яндекс" заявил о нарушении электроснабжения в зоне доступности Yandex Cloud, которая физически расположена в этом городе. Вскоре начали поступать сообщения о проблемах в работе сервисов из разных российских регионов.

По мнению Наки, масштаб последствий связан с тем, что российские дата-центры сконцентрированы на относительно небольшом количестве площадок. Из-за этого повреждение одного объекта может повлиять на работу многих компаний, которые пользуются его мощностями.

Всего этого удалось добиться всего тремя атаками. Как я уже рассказывал ранее, российские дата-центры – самая незащищенная цель в мире. Их мало, они очень сконцентрированы, и все находятся в зоне поражения украинских дронов,

– подчеркнул Наки.

Дата-центр во Владимире расположен в микрорайоне "Энергетик". Первую площадку компания запустила там в 2017 году, а в марте 2026 года открыла рядом еще один объект мощностью 40 мегаватт, рассчитанный примерно на 2800 серверных стоек.

После объявления об угрозе со стороны дронов во Владимирской области местные жители начали публиковать фотографии масштабного пожара. OSINT-аналитики издания Astra, изучив снимки, пришли к выводу, что горел дата-центр "Яндекса". Впоследствии компания подтвердила полную остановку работы объекта в результате атаки беспилотников и сообщила, что никто не пострадал.

Сбои возникли в работе Yandex Home, Yandex Music, "Телемоста" и облачной инфраструктуры компании. В то же время пользователи сообщали о проблемах с вызовом такси в Перми, Красноярске, Владивостоке, Улан-Удэ, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве и других городах.

Перебои не ограничились территорией России. Ошибки при заказе автомобилей возникали также в Сербии, Казахстане, Беларуси и Армении. В Ростове-на-Дону пассажиры жаловались на недоступность служб такси, а водители не могли войти в рабочие приложения или пользоваться навигацией.

У водителей такси не работает приложение. Они не могут даже войти в свои аккаунты, а у тех, кого не выкинуло из приложения, сбилась навигация. Поддержка "Яндекса" для водителей недоступна. В группах таксистов пишут, что проблема есть у всех,

– рассказал один из водителей, чьи слова привел журналист.

Проблемы возникли и у сотрудников службы поддержки, которые не могли пользоваться собственными рабочими программами. По сообщениям читателей Astra, перестали нормально работать приложения Fix Price и "Магнита", а часть пользователей из-за сбоя Yandex Pay лишилась доступа к банковским услугам.

На момент публикации "Яндекс" продолжал оценивать состояние своей инфраструктуры. В компании не смогли назвать точные сроки восстановления поврежденного оборудования.

Российский "суверенный интернет" оказался уязвимым

Атаке во Владимире предшествовали сообщения о поражении других дата-центров компании. 8 октября беспилотники атаковали объект в Сасове Рязанской области, а на следующий день появилась информация об ударе по дата-центру в Калуге.

После этих событий "Яндекс" уточнил условия предоставления услуг, включив атаки беспилотников в перечень обстоятельств непреодолимой силы. В компании пояснили, что соответствующие положения уже присутствовали в документах части сервисов, а новые изменения лишь унифицируют их и не изменяют действующих правовых механизмов.

Подобные решения принимают и другие российские компании. Ozon сообщил, что с 13 октября прекращает действие программа страхования товаров продавцов от массовых повреждений, в частности в результате атак беспилотников. Причиной назвали изменение условий покрытия соответствующих рисков на страховом рынке.

В то же время последствия ударов для самого "Яндекса" пока трудно оценить. Компании нужно не только восстановить поврежденные мощности, но и обеспечить работу сервисов, которые зависят от ее облачной инфраструктуры.

Означает ли это, что "Яндексу" конец? Я бы пока не спешил с выводами, потому что такого раньше в истории человечества буквально не было. Смогут ли они адаптироваться? Удастся ли оперативно перенести все в другие дата-центры и не станут ли они следующими целями для ударов? Все это пока открытые вопросы,

– пояснил Наки.

Журналист сравнил нынешнюю ситуацию с украинским опытом защиты цифровой инфраструктуры. После начала полномасштабного вторжения Украина при поддержке европейских партнеров начала переносить значительные объемы данных на зарубежные серверы. Такие резервные мощности позволяли быстрее восстанавливать работу сервисов после российских атак.

Российские власти, в свою очередь, годами развивали концепцию так называемого суверенного интернета. По словам Наки, законодательные ограничения на размещение данных за рубежом затрудняют создание аналогичных резервных систем, а концентрация цифровых мощностей внутри страны делает последствия атак более ощутимыми.

Ранее Россия сама проводила атаки на украинские дата-центры, а ее Министерство обороны публично высмеивало временные перебои в работе цифровых сервисов. Наки напомнил, что Украина неоднократно заявляла о готовности отвечать на российские удары зеркальными действиями.

Я бы на самом деле предпочел, чтобы в России оставались работающие сервисы "Яндекса" и банки, чтобы вообще не было никакой войны. Однако Россия продолжает эту войну. Путин продолжает уничтожать Россию, разбивая ее об Украину вдребезги,

– сказал журналист.

Значение этих атак выходит далеко за пределы одного интернет-сервиса. На облачной инфраструктуре "Яндекса", по приведенным данным, работали примерно 17 тысяч корпоративных клиентов, среди которых банки, торговые компании и транспортные сервисы.

В качестве примеров Наки назвал Т-Банк, "Магнит" и сервисы покупки железнодорожных билетов. Он предположил, что в случае продолжения атак в нынешних масштабах Россия может лишиться значительной части привычной интернет-инфраструктуры. В то же время способность компаний перенести свои системы на другие мощности остается открытым вопросом.

Трамп стремится к соглашению, неприемлемому для Украины

Пока Россия сталкивается с последствиями украинских атак, Дональд Трамп продолжает обвинять украинское руководство в отсутствии мирного соглашения. Президент США заявлял, что Владимир Зеленский имел возможности договориться о завершении войны, но не воспользовался ими, а также высказывался о необходимости его замены.

Наки считает, что американский президент воспринимает капитуляцию Украины как самый простой путь к прекращению боевых действий. Однако предложения, о которых говорит Трамп, по оценке журналиста, предполагали бы выполнение российских требований, а не взаимоприемлемый мир.

Трампу очень хотелось бы, чтобы Украина капитулировала. Это, по его мнению, решило бы все проблемы в мире. Собственно, те соглашения, которые имеет в виду Трамп, и были предложениями о капитуляции. Зеленский их отклонил, и правильно поступил,

– подчеркнул Наки.

По его убеждению, заявления о готовности Кремля прекратить войну нельзя отделять от условий, на которых Россия согласилась бы это сделать. Путин может заявлять о желании договориться, но в то же время продолжать требовать от Украины уступок, на которые она не готова пойти.

Журналист также обратил внимание на изменение ситуации на фронте. По его оценке, Украина не только стабилизировала значительную часть линии боевого столкновения, но и более активно проводит собственные наступательные действия. Наки привел показатель, согласно которому около 60% боевых столкновений в настоящее время инициирует украинская сторона.

Российская армия, как он утверждает, теряет больше людей, чем может привлечь в армию, а украинские удары по НПЗ, логистике и дата-центрам создают дополнительные проблемы для страны-агрессора. В прошлом месяце, по озвученным данным, был установлен новый рекорд применения украинских беспилотников средней дальности.

Несмотря на это, Трамп может прибегнуть к новым шагам, направленным на давление на Украину. Среди возможных рисков Наки назвал ограничение передачи американских разведывательных данных и возникновение проблем с использованием Starlink.

Может ли он прекратить передачу разведданных Украине, а то и доступ к Starlink? В принципе, может. Кто ему помешает? Он уже показывал в течение своего срока, что для него закон не писан,

– отметил журналист.

В то же время он не считает такое развитие событий наиболее вероятным. По мнению Наки, дальнейшие решения Трампа будут зависеть не только от его личного отношения к Зеленскому, но и от внутриполитической ситуации в США.

Согласно опросам, на которые сослался журналист, большинство американцев поддерживают Украину и считают, что президент США недостаточно давит на Путина. Важное значение имеют и промежуточные выборы в Конгресс, до которых на момент разговора оставалось менее месяца.

Выборы в Конгресс могут ограничить возможности Трампа

Накануне промежуточных выборов Трамп пытается продемонстрировать результаты своей экономической и внешней политики. Одним из таких шагов стали его заявления о закупках российского дизельного топлива, что Наки связал с попыткой повлиять на цены и настроения американских избирателей.

В то же время это решение вызвало критику со стороны американских политиков из обеих партий. Республиканец Брайан Фицпатрик анонсировал двухпартийную инициативу против закупок российской нефти, а бывший вице-президент США Майк Пенс раскритиковал ослабление санкционного давления на Россию.

Сенаторы-демократы Джин Шахин, Чак Шумер и Элизабет Уоррен также выступили против разрешения на закупки российского дизельного топлива. Они назвали такой шаг предательством Украины, европейских союзников и национальных интересов США.

Политическая полемика разворачивается в условиях, когда республиканцы рискуют потерять контроль над Конгрессом. В начале года победа демократов в Сенате казалась маловероятной, однако решения Трампа по Ирану, тарифам и внутренней политике, по оценке Наки, ухудшили перспективы его партии.

В то же время возможная победа демократов не гарантирует автоматического возобновления масштабной поддержки Украины. Даже контролируя обе палаты Конгресса, они не смогут игнорировать президентское вето и другие ограничения американской политической системы.

Я не очень уверен, что сразу после того, как Конгресс, возможно, станет полностью демократическим, мы увидим быстрый разворот американской поддержки Украины. Они смогут блокировать определенные действия Трампа, причем достаточно оперативно, но не факт, что смогут проводить в жизнь свои собственные решения,

– пояснил Наки.

Усиление демократов могло бы создать дополнительные возможности для контроля над действиями Белого дома. Однако принятие законов, предусматривающих новое финансирование Украины или другие существенные изменения в политике, все равно потребует сложных договоренностей.

Наиболее благоприятным для Украины сценарием журналист назвал возможный раскол внутри Республиканской партии. Если ее представители решат, что политика Трампа угрожает их политическому будущему, они могут начать дистанцироваться от президента.

Лучший для нас сценарий – это когда республиканцы откажутся от Трампа и вместе с демократами объявят ему импичмент. Но я вам описываю самый оптимистичный сценарий. Его, скорее всего, не будет,

– предположил журналист.

Более реалистичным он считает вариант, при котором демократы получат большее влияние в Конгрессе и смогут ограничивать отдельные решения президента. Наки предупредил, что не специализируется на американских выборах и уже ошибался в прогнозах, поэтому не берется с уверенностью предсказывать результат голосования.

Сомнения вызывает и практическая польза потенциального соглашения с Россией о поставках дизельного топлива. США сами экспортируют дизельное топливо, а высокие цены связаны с нехваткой продукции на мировом рынке. Даже заявленные объемы возможных закупок, по мнению журналиста, вряд ли смогут существенно изменить цены до выборов.

Поэтому он призвал оценивать прежде всего реальные решения американской администрации, а не ее заявления. Возможность нового ограничения помощи Украине Наки не исключает, однако пока считает такой шаг маловероятным.

Российские спецслужбы готовят новые угрозы для Европы

Пока продолжаются споры о поддержке Украины со стороны США, европейские спецслужбы сообщают о возможном усилении российских диверсий. Financial Times со ссылкой на представителей спецслужб пяти европейских стран написала, что Кремль приказал расширить подготовку насильственных операций против гражданских лиц.

Потенциальными целями называют руководителей оборонных предприятий, в частности генеральных директоров компаний, производящих беспилотники и комплектующие для них. По информации источников издания, Россия стремится ослабить сотрудничество европейского оборонного бизнеса с Украиной.

Активизацию таких планов европейские спецслужбы связывают с отсутствием значительного продвижения российской армии на фронте и экономическими трудностями страны-агрессора. В частности, в сообщении Financial Times говорится о подготовке покушений, которые ранее считались слишком рискованными даже для российских спецслужб.

Кремль распорядился расширить диверсионную деятельность в Европе, сделав одним из приоритетов подготовку убийств гражданских лиц. Целями российских спецслужб называют руководителей европейских оборонных предприятий, в частности небольших компаний, производящих беспилотники,

– процитировал Наки сообщение Financial Times.

Глава немецкой контрразведки Синан Селен, выступая перед депутатами Бундестага, предупредил о подготовке Россией целенаправленных насильственных действий против отдельных лиц. Для этого могут использоваться государственные структуры или подконтрольные им исполнители.

Немецкое Федеральное ведомство по защите конституции усилило работу с оборонными предприятиями. Руководителям компаний рекомендуют позаботиться о личной безопасности, а некоторые из них уже привлекли дополнительную охрану, в частности во время зарубежных поездок.

По данным источников Financial Times, основную роль в подготовке возможных покушений играет российская военная разведка ГРУ. В то же время ее сотрудники все активнее взаимодействуют с организованными преступными группировками и используют агентурные сети, действующие в нескольких странах.

Европейские спецслужбы уже фиксировали подозрительную активность вблизи домов и рабочих мест потенциальных жертв. В некоторых случаях, как сообщает издание, удалось выявить и пресечь подготовку нападений.

Однако, как отмечают собеседники Financial Times, России не обязательно доводить каждую операцию до фактического убийства. Угроза сама по себе может заставить представителей оборонных предприятий пересматривать свои решения относительно сотрудничества с Украиной.

С точки зрения России главная цель остается психологической. Уже заставляя людей чувствовать, что они могут стать мишенью, они достигают эффекта. Они хотят, чтобы люди дважды подумали, прежде чем вести бизнес с Украиной,

– пояснил один из собеседников Financial Times в европейской разведке.

Наки также упомянул сообщение Министерства юстиции США о раскрытии сети, которую американское следствие связывает с подготовкой убийств российских оппозиционеров и диверсий в Европе и США.

Среди предыдущих случаев журналист привел раскрытие американской и немецкой разведками в 2024 году вероятного российского плана убийства генерального директора оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Этот случай он рассматривает как один из примеров угроз, о которых сейчас предупреждают европейские спецслужбы.

Украинские дроны провели атаку на российскую ПВО и нефтяной терминал

Украинские беспилотники продолжают проводить атаки на военные объекты и топливную инфраструктуру на территории России. В ночь с 10 на 11 октября сообщалось об ударе по позиции российской противовоздушной обороны в Сочи, где сервис спутникового мониторинга NASA FIRMS зафиксировал пожар.

По данным, приведенным Наки, возгорание зафиксировали примерно в 2:29 по местному времени. Месяцем ранее в этом районе также сообщали о поражении российской системы С-300 с последующей детонацией ракет.

Во время предыдущей атаки украинские беспилотники наносили удары и по нефтяной инфраструктуре Сочи. В частности, речь шла об объектах "Роснефти" и "Лукойл-Югнефтепродукта", где, согласно анализу спутниковых снимков, было уничтожено или повреждено несколько резервуаров.

Издание "Милитарный" также сообщало о потере россиянами двух пусковых установок С-300 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". По мнению Наки, повреждение средств противовоздушной обороны сказывается на способности России защищать другие объекты от украинских беспилотников.

Россия продолжает нести потери от украинских атак, и система противовоздушной обороны ослабевает. Это дает украинцам возможность проводить еще больше атак,

– пояснил Наки.

Еще одной целью украинских беспилотников стал нефтяной терминал в Ростове-на-Дону. По сообщениям мониторинговых каналов, был осуществлен удар по объекту по перевалке нефтепродуктов Новошахтинского НПЗ в Железнодорожном районе города.

Терминал имеет пропускную способность около 3,5 миллиона тонн продукции в год и резервуарный парк общим объемом примерно 60 тысяч кубометров. Его используют для экспорта нефтепродуктов и поставок топлива российской армии.

На фотографиях и видео очевидцев был запечатлен большой пожар, а возгорание также подтверждали данные спутникового мониторинга. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар признал факт атаки на регион, сообщил о возгорании складских промышленных объектов и шести пострадавших в результате попаданий по жилым домам. Непосредственно об ударе по нефтяному терминалу он не заявлял.

Кроме того, поступали сообщения о повреждении двух судов в Азовском море и железнодорожного моста в Ростове, движение по которому временно перекрывали.

Тем временем командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди обнародовал результаты работы своих подразделений. По его информации, с начала 2026 года общие безвозвратные и санитарные потери российских военных, нанесенные подразделениями СБС, достигли 100 тысяч человек.

100 тысяч живой силы противника – безвозвратные и санитарные потери с начала 2026 года. 150 тысяч за 16 месяцев с момента создания группировки СБС. Это проверенные в системе "Дельта" результаты работы подразделений Сил беспилотных систем,

– сообщил Бровди, данные которого привел Наки.

За 16 месяцев подразделения СБС, согласно обнародованной командующим информации, осуществили примерно 2,7 миллиона ударных и разведывательных миссий и зафиксировали более 591 тысячи уникальных вражеских целей.

В то же время Россия продолжает проводить атаки на украинские города. Наки напомнил об ударе по Запорожью в ночь с 9 на 10 октября, после которого, по озвученным данным, погибли 20 человек, в том числе четверо детей, а еще 34 человека обратились за медицинской помощью. Восемь пострадавших были госпитализированы, в том числе двое детей.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.

"Крах инфраструктуры "Яндекса", диверсии ГРУ в Европе и коррупция в армии РФ": смотрите видео