Недавно журналист Роман Винтонив, известный под псевдонимом Майкл Щур, заявил, что между ним и парнями на самокатах произошел спор. По словам журналиста, ему в глаза распылили газ из баллончика и ударили. Однако сегодня он решил не проходить судебно-медицинскую экспертизу.

Сразу после инцидента журналист обратился в полицию. Но 22 апреля он назвал три причины, почему он не будет проходить экспертизу.

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Сегодня я решил, что не буду проходить судебно-медицинскую экспертизу,

– написал Роман Винтонив.

Причин журналист назвал три:

следов от газового баллона нет;

содранная кожа на лице – из-за удара лицом об асфальт;

ударили один раз, следов нет.

Что этому предшествовало

Журналист сообщил, что 21 апреля в обед на перекрестке улиц Ярославов Вал и Франко он переходил дорогу по пешеходному переходу, когда заметил 2 парней, которые ехали по велодорожке на самокатах.

Журналист заверил, что он остановился, чтобы их пропустить. Первого пропустил, а второму "громко рявкнул: "Пропускай пешеходов".

После этого между парнем и журналистом начался спор.

Обратите внимание! Роман Винтонив рассказал о событиях в полиции, когда он туда обратился. В частности он сообщил о том, что до того, как узнали, что он журналист "полиция не ехала два часа". Однако после того, как узнали, что он журналист, то к нему позвонил начальник райотдела, разговор состоялся и с заместителем главы МВД Антоном Геращенко.