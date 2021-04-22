Следов нет: Щур решил не проходить судебно-медицинскую экспертизу
Недавно журналист Роман Винтонив, известный под псевдонимом Майкл Щур, заявил, что между ним и парнями на самокатах произошел спор. По словам журналиста, ему в глаза распылили газ из баллончика и ударили. Однако сегодня он решил не проходить судебно-медицинскую экспертизу.
Источник:фейсбук Майкла Щура
Сразу после инцидента журналист обратился в полицию. Но 22 апреля он назвал три причины, почему он не будет проходить экспертизу.
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Сегодня я решил, что не буду проходить судебно-медицинскую экспертизу,
– написал Роман Винтонив.
Причин журналист назвал три:
- следов от газового баллона нет;
- содранная кожа на лице – из-за удара лицом об асфальт;
- ударили один раз, следов нет.
Что этому предшествовало
- Журналист сообщил, что 21 апреля в обед на перекрестке улиц Ярославов Вал и Франко он переходил дорогу по пешеходному переходу, когда заметил 2 парней, которые ехали по велодорожке на самокатах.
- Журналист заверил, что он остановился, чтобы их пропустить. Первого пропустил, а второму "громко рявкнул: "Пропускай пешеходов".
- После этого между парнем и журналистом начался спор.
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