Нещодавно журналіст Роман Вінтонів, який відомий під псевдонімом Майкл Щур, заявив, що між ним та хлопцями на самокатах сталась суперечка. За словами журналіста, йому в очі розпили газ з балончика та вдарили. Однак сьогодні він вирішив не проходити судово-медичну експертизу.

Відразу після інциденту журналіст звернувся в поліцію. Та 22 квітня він назвав три причини, чому він не проходитиме експертизу.

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Сьогодні я вирішив, що не буду проходити судово-медичну експертизу,

– написав Роман Вінтонів.

Причини журналіст назвав три:

слідів від газового балона немає;

здерта шкіра на обличчі – через удар обличчям об асфальт;

мене вдарили один раз. Слідів немає.

Що цьому передувало

Журналіст повідомив, що 21 квітня в обід на перехресті вулиць Ярославів Вал і Франка він переходив дорогу пішохідним переходом, коли помітив 2 хлопців, які їхали велодоріжкою на самокатах.

Він запевнив, що він зупинився, щоб їх пропустити. Першого пропустив, а другому "голосно гаркнув: "Пропускай пішоходів".

Після цього між хлопцем та журналістом почалась суперечка.

Зверніть увагу! Роман Вінтонів розповів про події в поліції, коли він до них звернувся. Зокрема він повідомив про те, що до того, як дізнались, що він журналіст "поліція не їхала дві години". Однак після того, як дізнались, що він журналіст, то до нього зателефонував начальник райвідділу, розмова відбулася і зі заступником глави МВС Антоном Геращенком.