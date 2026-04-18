Сразу будет ответный удар: майор в отставке оценил, на что может решиться Лукашенко

Угроза наступления со стороны Беларуси действительно существует. Однако самопровозглашенный президент Александр Лукашенко прекрасно понимает, какую цену он заплатит в случае такой атаки.

Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман рассказал 24 Каналу, что Лукашенко уже давно подыгрывает диктатору Путину. При этом полноценно он пока так и не вступил в войну против Украины.

Будет ли наступление из Беларуси?

По словам Гетьмана, Украина уже предупредила непосредственно самого Лукашенко, что в случае агрессии сразу запустится ряд важных процессов. В таком случае Беларусь, согласно с ними резолюциями ООН, будет считаться агрессором. В таком случае Украина сможет сделать все необходимое, чтобы себя обезопасить.

Очевидно, что Лукашенко прекрасно видит, как украинские дроны летят по России. Аналогичные удары по Беларуси будут еще более разрушительными. Поэтому маловероятно, что Лукашенко полноценно вступит в войну против Украины.

Россияне не могут справиться с нашими ударами. А ПВО Беларуси значительно хуже, а расстояние – значительно ближе. Значит удары будут еще более мощными,

– сказал Гетьман.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский сообщил, что Беларусь развивает дорожную инфраструктуру в приграничных районах с Украиной. Также там обустраивают артиллерийские позиции.

По мнению Гетьмана, обстрел из артиллерии со стороны Беларуси по Украине вполне может произойти. И тут уже вопрос, как это воспринимать: будет ли это определено как акт агрессии или же как просто провокация.

В конце концов граница на границе с Беларусью есть довольно небольшое количество мест, где можно проехать тяжелой техникой. Эти участки неплохо укреплены и заминированы. Поэтому шансы продвинуться к украинским городам оттуда равны нулю. Да и сразу по Беларуси полетит мощный ответный удар,

– подчеркнул Гетман.

Что известно об угрозе со стороны Беларуси?