Майор ВСУ Ярослав Стецив о пути офицера на войне: новый выпуск "А что дальше?" с Сыроид

Каким является современное украинское военное лидерство? Чего не хватило Украине в начале 20 века, чтобы сохранить государственность? О способности украинского войска противостоять российской вооруженной агрессии. Почему вера в собственное войско важна для нации? О международном военном сотрудничестве и приближении армии к стандартам НАТО.

Как изменились ценностные ориентиры украинского войска под влиянием российско-украинской войны – обо всем этом в новом выпуске "А что дальше?"с Ярославом Стецивом, майором Вооруженных Сил Украины, военным преподавателем Академии сухопутных войск им. И. Сагайдачного.

Сегодня украинское войско может полностью противостоять российской вооруженной агрессии. Едва ли не самым весомым фактором становления современных украинских Вооруженных Сил было и остается доверие общества. Именно она трансформируется в силу, мощь, собственно, лидерство, военное лидерство, которое потом проявляется на поле боя,

– сказал Ярослав Стецов.

Ведущая проекта Оксана Сыроид считает, что мы имеем процесс утверждения войска, которое родилось фактически в 2014 году, и действительно породило целую плеяду ведущих военных лидеров.

"Мы пережили этот момент, когда осознали свою боеспособность духа. Весь мир видит это и осознает, что именно украинское войско изменило ход мировой истории, остановив Россию там, где она сегодня остановлена. Так что мы точно должны это признать и принять это как краеугольный камень воспитания, в том числе военных офицеров, сержантов и офицеров для украинского войска", – отметила она.

Стецив рассказал также о том, что современные курсанты совершенно другие, потому надо иметь большую отвагу и мужество во время войны принять решение связать свою судьбу с офицерским служением. Они хорошо понимают, что после окончания они попадают на фронт, где стреляют, где настоящая война, где есть смерть, где есть ранения, где фактически попадают в среду, в какую бы большинству человечества не хотелось бы попасть. Но они идут на этот шаг и в этом проявляется уже их отвага и их лидерство.

Полный выпуск "А что дальше?"с Ярославом Стецивом:

Напомним, программа "А что дальше?" – новый социальный медиапроект вице-президента Киевской школы экономики и сопредседателя Львовского форума безопасности Оксаны Сыроид, который должен бороться с нарративами российской пропаганды в Украине о якобы неспособности украинцев строить успешное государство. Программы выходят каждый четверг на YouTube-канале проекта.

Проект реализуется при поддержке Фонда Ханнса Зайделя в Украине.