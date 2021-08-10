Як змінилися ціннісні орієнтири українського війська під впливом російсько-української війни – про все це у новому випуску "А що далі?" з Ярославом Стецівом, майором Збройних Сил України, військовий викладач Академії сухопутних військ ім. І. Сагайдачного.

Сьогодні українське військо може цілком протистояти російській збройній агресії. Чи не найвагомішим фактором становлення сучасних українських Збройних Сил була і залишається довіра суспільства. Саме вона трансформується в силу, потужність, власне, лідерство, військове лідерство, яке потім проявляється на полі бою,

– сказав Ярослав Стеців.

Ведуча проєкту Оксана Сироїд вважає, що ми маємо процес утвердження війська, яке народилося фактично в 2014 році, і справді породило цілу плеяду природніх військових лідерів.

"Ми пережили цей момент, коли усвідомили свою боєздатність духу. Весь світ бачить це та усвідомлює, що саме українське військо змінило перебіг світової історії, зупинивши Росію там, де вона сьогодні зупинена. То ми точно повинні це визнати і укласти це як наріжний камінь виховання, в тому числі військових офіцерів, сержантів та офіцерів для українського війська", – зазначила вона.

Стеців розповів також про те, що сучасні курсанти абсолютно інші, бо треба мати велику відвагу і мужність у час війни прийняти рішення пов'язати свою долю з офіцерським служінням. Вони добре розуміють, що після закінчення вони потрапляють на фронт, де стріляють, де справжня війна, де є смерть, де є поранення, де фактично потрапляють в середовище, в яке б більшості людства не хотілося б потрапити. Але вони йдуть на цей крок і в цьому проявляється вже їхня відвага та їхнє лідерство.

Повний випуск "А що далі?" з Ярославом Стецівом:

Нагадаємо, програма "А що далі?" – новий соціальний медіапроєкт віцепрезидентки Київської школи економіки і співголови Львівського безпекового форуму Оксани Сироїд, який має боротися з наративами російської пропаганди в Україні про начебто неспроможність українців будувати успішну державу. Програми виходять щочетверга на YouTube-каналі проєкту.

Проєкт реалізовується за підтримки Фонду Ганса Зайделя в Україні.