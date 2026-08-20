Обогатился на десятки миллионов за счет подмены продуктов для ВСУ: перед судом предстанет майор ДШВ

Перед судом предстанут военнослужащий ДШВ и сотрудница его службы. По данным следствия, майор взял взятку в размере 10 тысяч долларов, неоднократно не являлся на службу, а также приобрел имущество и другие активы на сумму свыше 26 миллионов гривен.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Что известно о преступлениях майора?

По версии следствия, в июне 2025 года майор получил от делопроизводителя продовольственной службы 10 тысяч долларов. За эти деньги он должен был помочь заменить одни продукты другими при поставках в воинскую часть.

Обыски у майора и его помощницы / Фото: Офис генерального прокурора

Вместо помидоров военным поставляли огурцы, а вместо яблок – апельсины. При этом в документах указывались другие названия продуктов.

Также следователи установили, что в течение 2024–2025 годов майор 83 суток не проходил военную службу. После зарубежных отпусков он сообщал командованию, что вернулся в часть, хотя на самом деле еще находился за пределами Украины.

В других случаях, по данным следствия, он без законных оснований находился в Хмельницкой и Одесской областях. Из-за этого ему безосновательно выплатили более 549 тысяч гривен денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения.

Отдельно следствие проверило имущество майора. С 2023 по 2025 годы он приобрел активы на сумму 26,2 миллиона гривен, происхождение которых, по данным прокуратуры, он не смог подтвердить.

Среди имущества – BMW X6 M, две квартиры в Днепре, парковочное место, право долгосрочной аренды объекта на Бали, брендовая одежда и аксессуары. Кроме того, майор потратил около 4,1 миллиона гривен на поездки в разные страны, в частности в Перу, США, Японию, ОАЭ и Аргентину, а также на поездку в Антарктиду.

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В декларации за 2023 год он не указал расходы на сумму 8,9 миллиона гривен, а за 2024 год – еще на 18,2 миллиона.

В ходе обысков у майора обнаружили более 51 тысячи долларов, 2,1 тысячи евро и 201 тысячу гривен. Также правоохранители изъяли документы на недвижимость и автомобили, брендовую одежду и аксессуары стоимостью более 8 миллионов гривен, а также долговые расписки на 120 тысяч долларов.

У его подчиненной изъяли расписки на 20 тысяч долларов, телефоны, ноутбуки, банковские карты и документы.

Майора задержали 5 февраля 2026 года. Суд поместил его под стражу, а в отношении его подчиненной избрал личное обязательство.

Майору грозит до 10 лет лишения свободы, его подчиненной – до 4 лет. При этом оба обвиняемых считаются невиновными, пока их вина не будет установлена судом.

Напомним, недавно в Одесской области задержали командование батальона по подозрению в хищении оборонных средств. Они создали схемы по продаже "брони от мобилизации", поддельных удостоверений УБД и топлива. Ущерб составил около сотни миллионов гривен.