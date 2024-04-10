Майские праздники в России могут быть очень "зажигательными"

Российские нефтеперерабатывающие заводы продолжают гореть. В основном, не сами – к ним прилетают украинские БПЛА.

Россия не может решить проблему

Большинство нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в западной части России, уже поражены. Целыми из крупных заводов пока что остались Московский НПЗ, Киришнефтеоргсинтез и Саратовский НПЗ. Но и туда может прилететь.

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Такая ситуация уже заставила Россию остановить экспорт нефтепродуктов, увеличить заказы на переработку в Беларуси и Казахстане. Более того, правительство России обратилось с просьбой к казахскому правительству о создании "запаса нефтепродуктов" для поставки в Россию в мае – июне 2024 года.

Однако пока топливо в России есть. Во-первых, не все из пораженных НПЗ полностью остановили производство. Во-вторых, есть запасы топлива в хранилищах. С последним хуже всего. Хранилища пустеют, поскольку на "обычный" уровень спроса накладывается сезонный рост потребления сельским хозяйством и война.

Вариант с поставками в западную часть России продукции с НПЗ Приуралья и Сибири не дает выхода из ситуации. Так же как импорт только из Казахстана и Беларуси. Нужны еще поставщики и нужен ремонт. С поставщиками можно заказывать переработку в Индии, где есть крупные НПЗ. Это, кстати, позволит решить проблему "зависших" 39 миллиардов долларов (в рупиях), которые Россия получила за поставки нефти, но не может вывести из Индии.

Но посмотрите на карту и оцените стоимость доставки. Это будет очень дорого. А значит цены на бензин, которые уже начинают расти, будут увеличиваться и дальше.

Есть вариант Ирана, но там также не все гладко. С ремонтом еще хуже. Как бы граждане России не гордились "технологическим развитием" своей страны, но "нефтяная держава" не способна производить современное оборудование для переработки. Способны Япония, Германия и еще ряд стран. Но проблема упирается в санкции.

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Дефицит топлива в России продлится все лето

Поэтому дефицит отдельных видов топлива в России возможен. При условии продолжения украинских атак. Тогда он наступит в мае и может продлиться до июля – августа (как минимум). Конечно, сопровождаясь ростом цен. Сначала на топливо, потом на всю продукцию, которая доставляется потребителю транспортом.

Кроме того, Украина может расширить логику использования БПЛА для атак на нефтеперерабатывающую инфраструктуру России. Например, вспомнить о нефтехранилищах и продуктопроводах. А также о железной дороге, по которой будет доставляться импортное топливо. Но это уже, возможно, будет ближе к маю. Ведь майские праздники должны быть зажигательными.