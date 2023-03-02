McDonald's объявил вторую фазу возобновления работы в Украине: где откроют заведения
Источник:Forbes
Сеть McDonald's возобновляет работу еще ряда заведений на Юге и Востоке Украины. Это будет происходить в течение марта – апреля.
Следующий этап восстановления требует возобновления поставок. Организация логистики занимает больше времени, пояснили в сообщении компании.
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Где откроют рестораны McDonald's
В первую очередь рассматривают возможность открытия ресторанов в Одессе – в конце марта, и в Днепре – в конце апреля. Кроме того, заведения хотят открыть еще в ряде других городов.
Правда, планы компании могут изменяться. Это зависит от ситуации в ситуации в городах и регионах. Рестораны будут работать в соответствии с расширенными протоколами безопасности, которые были введены во всех открытых заведениях в Украине.
Что этому предшествовало
- После полномасштабного вторжения России 24 февраля сеть McDonald's закрыла все свои заведения в Украине. В компании отмечали, что делают это из соображений безопасности.
- В мае в McDonald's сообщили, что заведения сети фастфуда не будут открываться до окончания войны.
- Однако представители компании заявляли, что не прочь "открыться", но согласно правилам, не могут работать во время войны. Тогда к переговорам об открытии ресторанов присоединился даже МИД.
- Уже в сентябре рестораны начали открываться. 20 сентября заработали первые три заведения McDonald's, а 30 сентября компания объявила об открытии первых 10 залов в Киеве.