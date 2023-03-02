McDonald's объявил вторую фазу возобновления работы в Украине: где откроют заведения

Сеть McDonald's возобновляет работу еще ряда заведений на Юге и Востоке Украины. Это будет происходить в течение марта – апреля.

Следующий этап восстановления требует возобновления поставок. Организация логистики занимает больше времени, пояснили в сообщении компании.

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Где откроют рестораны McDonald's

В первую очередь рассматривают возможность открытия ресторанов в Одессе – в конце марта, и в Днепре – в конце апреля. Кроме того, заведения хотят открыть еще в ряде других городов.

Правда, планы компании могут изменяться. Это зависит от ситуации в ситуации в городах и регионах. Рестораны будут работать в соответствии с расширенными протоколами безопасности, которые были введены во всех открытых заведениях в Украине.

Что этому предшествовало