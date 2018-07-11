Македонию пригласят в НАТО после внедрения соглашения о переименовании – Столтенберг

На саммите стран НАТО 11 – 12 июля лидеры согласуют решение относительно приглашения для Македонии начать переговоры о вступлении в Альянс.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

Читайте также: Правительство Греции прокомментировало высылку российских дипломатов.

Он отметил, что после того, как в прошлом месяце было достигнуто согласия относительно названия между Македонией и Грецией лидеры стран НАТО ожидают согласовать приглашение Скопье начать переговоры относительно вступления в Альянс.

После завершения и внедрения соглашения мы сможем пригласить бывшую Югославскую Республику Македония стать 30-м членом НАТО под новым именем: Республика Северная Македония,

– добавил генсек НАТО.

Напомним, что президент Македонии Джорге Иванов отказывается подписывать соглашение с Грецией об изменении названия страны даже после второго голосования парламента за ратификацию документа.