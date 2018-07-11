Правительство Греции прокомментировало высылку российских дипломатов.

В правительстве Греции заявили, что не потерпят ни единого поведения, которое нарушает международное право.

Об этом сообщает издание Ekathimerini со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства Димитриса Цанакопулоса.

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Комментируя сообщения средств массовой информации о том, что Афины приняли решение виставить двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум, Цанакопулос заявил, что Греция не потерпит любого поведения, которое нарушает международное право.

Греция доказала, что в контексте многогранной внешней политики она хочет хороших отношений со всеми государствами,

– сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что все государства должны уважать международное право, а также греческое правительство и греческое государство.

Напомним, что в России пригрозили Греции "зеркальным" ответом после выставления из Греции двух российских дипломатов.