Уряд Греції прокоментував висилку російських дипломатів

В уряді Греції заявили, що не терпітимуть жодної поведінки, що порушує міжнародне право.

Про це повідомляє видання Ekathimerini з посилання на заяву прес-секретаря уряду Дімітріса Цанакопулоса.

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Коментуючи повідомлення засобів масової інформації про те, що Афіни прийняли рішення виставити двох російських дипломатів і заборонити в'їзд ще двом, Цанакопулос заявив, що Греція не потерпить будь-якої поведінки, яка порушує міжнародне право.

Греція довела, що в контексті багатогранної зовнішньої політики вона хоче добрих відносин з усіма державами,

– сказав він.

Прес-секретар також додав, що всі держави повинні поважати міжнародне право, а також грецький уряд і грецьку державу.

Нагадаємо, що у Росії пригрозили Греції "дзеркальною" відповіддю після виставлення з Греції двох російських дипломатів.