Македонію запросять у члени НАТО після впровадження угоди про перейменування – Столтенберг

На саміті країн НАТО 11 – 12 липня лідери погодять рішення щодо запрошення для Македонії розпочати переговори про вступ до Альянсу.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на прес-конференції у Брюсселі.

Читайте також: Уряд Греції прокоментував висилку російських дипломатів.

Він зазначив, що після того, як у минулому місяці було досягнуто згоди щодо назви між Македонією та Грецією лідери країн НАТО очікують погодити запрошення для Скоп'є розпочати переговори щодо вступу до Альянсу.

Після завершення та впровадження угоди ми зможемо запросити колишню Югославську Республіку Македонія стати 30-м членом НАТО під новим ім'ям: Республіка Північна Македонія,

– додав генсек НАТО.

Нагадаємо, що президент Македонії Джорге Іванов відмовляється підписувати угоду з Грецією про зміну назви країни навіть після другого голосування парламенту за ратифікацію документа.