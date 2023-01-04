Соответствующее заявление опубликовало российское минобороны, сообщает 24 Канал. Очевидно, она показалась абсурдной даже "болтливой голове" Игорю Конашенкову, ведь ее объявлял заместитель начальника военно-политического управления российской армии Сергей Севрюков.

Обратите внимание Кремлевские СМИ пытаются приуменьшить потери в Макеевке, но сами этому не верят, – Лещенко

Россия объявила большее число погибших

В России решили признать гибель еще 26 своих военных и, таким образом, по данным Москвы, в Макеевке в новогоднюю ночь погибли 89 оккупантов. Среди погибших российское минобороны также назвало заместителя командира полка – подполковника Бачурина.

Севрюков заявил, что по училищу в Макеевке было выпущено 6 снарядов HIMARS и якобы 2 из них перехватило печально известное российское ПВО. Однако в России говорят, что после попадания 4 снарядов здание обрушилось.

Ну и главное – кто виноват? В российском минобороны ожидаемая вина за удар списана на оккупантов, находившихся в училище. Мол, из-за массового использования мобильных телефонов, запрещенных для захватчиков, ВСУ запеленговали и определить координаты оккупантов. То есть мобильные телефоны убили мобилизованные – какая ирония.

Парад лжи о HIMARS

Никто не удивится тому, что мы подловили минобороны России на лжи, но солгали они дважды. Утром 4 января Игорь Конашенков заявил о якобы уничтожении 4 систем HIMARS – 2 единиц в Дружковке (по версии россиян, ледовая арена якобы была реактивной системой залпового огня) и еще 2 якобы в Краматорске, из-за чего количество "уничтоженных" 2 из установок.

Но вот через несколько часов Севрюков заявил об уничтожении уже 5 HIMARS – якобы 1 установку россияне уничтожили ответным огнем после удара по Макеевке и еще 4 при ударе по Дружковке, где, еще раз напомним, россияне попали в ледовую арену. В Краматорске же, значит, ничего не "уничтожали".

То есть со слов Севрюкова следует, что Украина уже "потеряла" 28 из 20 существующих систем HIMARS.

Удар по Макеевке: коротко о главном