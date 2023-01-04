Відповідну заяву опублікувало російське міноборони, повідомляє 24 Канал. Вочевидь, вона здалася абсурдною навіть балакучій голові Ігорю Конашенкову, адже її оголошував заступник начальника військово-політичного управління російської армії Сєргєй Севрюков.

Зверніть увагу Кремлівські ЗМІ намагаються применшити втрати у Макіївці, але самі цьому не вірять, – Лещенко

Росія оголосила більшу кількість загиблих

У Росії вирішили визнати загибель ще 26 своїх військових і таким чином за даними Москви, у Макіївці в новорічну ніч загинули 89 окупантів. Серед загиблих російське міноборони також назвало заступника командира полку – підполковника Бачуріна.

Севрюков заявив, що по училищу в Макіївці було випущено 6 снарядів HIMARS і нібито 2 з них перехопила сумнозвісна російська ППО. Однак у Росії кажуть, що після влучання 4 снарядів будівля обвалилася.

Ну й головне – хто винен? У російському міноборони очікувано провину за удар списали на окупантів, які перебували в училищі. Мовляв, через масове використання мобільних телефонів, яке для загарбників заборонене, ЗСУ запеленгували та визначити координати окупантів. Тобто мобільні телефони вбили мобілізованих – яка іронія.

Парад брехні про HIMARS

Ніхто не здивується тому, що ми підловили міноборони Росії на брехні, але збрехали вони двічі. Уранці 4 січня Ігорь Конашенков заявив про нібито знищення 4 систем HIMARS – 2 одиниць у Дружківці (за версією росіян, льодова арена нібито була реактивною системою залпового вогню) і ще 2 буцімто в Краматорську, через що кількість "знищених" установок зросла до 27.

Та от через кілька годин Севрюков заявив про знищення уже 5 HIMARS – нібито 1 установку росіяни знищили вогнем у відповідь після удару по Макіївці і ще 4 при ударі по Дружківці, де, ще раз нагадаємо, росіяни влучили в льодову арену. У Краматорську ж, виходить, нічого не "знищували".

Тобто зі слів Севрюкова виходить, що Україна вже "втратила" 28 з 20 наявних систем HIMARS.

Удар по Макіївці: коротко про головне