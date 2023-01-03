Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко. По его словам, пропагандисты пытаются приуменьшить количество потерь в Макеевке, после того, как ВСУ нанесли точный ракетный удар по месту расположения мобилизованных россиян в ПТУ.

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Россия пытается сместить внимание от поражения в Макеевке

Лещенко напомнил, что минобороны России официально сообщает о 63 погибших российских военных. Но этому, как говорит советник руководителя ОП, не верят даже российские государственные пропагандисты.

В частности, телеграм-канал "Рыбар" сообщает о том, что в Макеевке погибли более 100 человек личного состава. Этот канал создал бывший сотрудник пресс-службы российского минобороны Михаил Звинчук.

При этом Сергей Лещенко подчеркнул, что точное количество погибших оккупантов в Макеевке все еще устанавливается.

Очевидно, что российская армия, получившая очередное поражение, будет пытаться приуменьшить количество собственных жертв. При этом этой информации не будут верить даже российские военные пропагандисты,

– сказал он.

Советник руководителя ОП также сообщил, что пропагандисты решили сместить внимание от Макеевки. Для этого они вбросили фейк, что после удара по ледовой арене "Альтаир" в Дружковке якобы погибли более 100 украинских военных и 23 иностранных. Эта информация, как отметил Лещенко, является ложью.

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