Сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Monde. Макрон также отметил, что не стоит ожидать быстрого окончания войны в Украине.

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Как Макрон хочет укрепить армию Франции

В обращении к вооруженным силам президент Франции отметил растущие угрозы, заставляющие страну адаптироваться. Представляя обновленный стратегический обзор оборонных приоритетов, он призвал к "европейскому стратегическому пробуждению".

Как отмечает издание, в понедельник, 20 января, Макрон представил общий план "мобилизации" большего количества молодых добровольцев для "поддержки вооруженных сил" в случае необходимости, перед лицом "ускорения опасностей" после войны в Украине, которая, похоже, сигнализирует о конце всеобщей воинской повинности.

Давайте не будем вводить себя в заблуждение, конфликт в Украине не закончится завтра или послезавтра,

– заявил Макрон.

Его заявление прозвучало в тот момент, когда Дональд Трамп, который обещал скорое окончание войны, принимал присягу 47 президента США.

Макрон подчеркнул, что мир и безопасность в Европе возможны только при участии самих европейцев.

"Вызов сегодня заключается в том, чтобы дать Украине возможность выстоять и вступить в любые будущие переговоры с позиции силы. Задача завтра, когда боевые действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения к войне на ее территории, а также гарантии нашей собственной безопасности", – сказал он.

Макрон также подчеркнул важность укрепления оборонной промышленности объединенной Европы.

В мире, где правила исчезают, а арсеналы наполняются, мы должны идти дальше и быстрее. Мы должны изменить масштаб, перейти к большему количеству совместных программ, сделать выбор европейских чемпионов,

– заявил глава Франции.

Как отмечает издание, Макрон также отметил, что Франция поддерживает НАТО, "потому, что это естественная сфера для сотрудничества с США, пока они остаются преданными европейской безопасности".

Что Макрон хочет предоставить "молодым добровольцам"

Макрон призвал правительство и штаб вооруженных сил подготовить к маю предложения по привлечению молодых добровольцев к обучению в вооруженных силах и усилению их рядов.

Мы должны будем лучше выявлять добровольцев, тренировать их и быть способными мобилизовать их, когда придет время, усилить армии на материковой Франции или в других местах,

– отметил он.

Он отметил, что после профессиональной армии Франция стоит будет мобилизовать профессиональный резерв для обеспечения поддержки и подкрепления.