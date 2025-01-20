Повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Monde. Макрон також зазначив, що не варто очікувати швидкого закінчення війни в Україні.

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Як Макрон хоче зміцнити армію Франції

У зверненні до збройних сил президент Франції наголосив на зростаючих загрозах, що змушують країну адаптуватися. Представляючи оновлений стратегічний огляд оборонних пріоритетів, він закликав до "європейського стратегічного пробудження".

Як зазначає видання, у понеділок, 20 січня, Макрон представив загальний план "мобілізації" більшої кількості молодих добровольців для "підтримки збройних сил" у разі необхідності, перед обличчям "прискорення небезпек" після війни в Україні, яка, схоже, сигналізує про кінець загальної військової повинності.

Давайте не будемо вводити себе в оману, конфлікт в Україні не закінчиться завтра або післязавтра,

– заявив Макрон.

Його заява прозвучала в той момент, коли Дональд Трамп, який обіцяв швидке закінчення війни, складав присягу 47 президента США.

Макрон наголосив, що мир і безпека в Європі можливі лише за участі самих європейців.

"Виклик сьогодні полягає в тому, щоб дати Україні можливість вистояти й вступити в будь-які майбутні переговори з позиції сили. Завдання завтра, коли бойові дії припиняться, буде полягати в тому, щоб дати Україні гарантії проти будь-якого повернення до війни на її території, а також гарантії нашої власної безпеки", – сказав він.

Макрон також підкреслив важливість зміцнення оборонної промисловості об’єднаної Європи.

У світі, де правила зникають, а арсенали наповнюються, ми повинні йти далі і швидше. Ми маємо змінити масштаб, перейти до більшої кількості спільних програм, зробити вибір європейських чемпіонів,

– заявив глава Франції.

Як зазначає видання, Макрон також наголосив, що Франція підтримує НАТО, "тому, що це природна сфера для співпраці зі США, доки вони залишаються відданими європейській безпеці".

Що Макрон хоче надати "молодим добровольцям"

Макрон закликав уряд і штаб збройних сил підготувати до травня пропозиції щодо залучення молодих добровольців до навчання у збройних силах та посилення їхніх лав.

Ми повинні будемо краще виявляти добровольців, тренувати їх і бути здатними мобілізувати їх, коли прийде час, посилити армії на материковій Франції або в інших місцях,

– зазначив він.

Він зазначив, що після професійної армії Франція варто буде мобілізувати професійний резерв для забезпечення підтримки та підкріплення.