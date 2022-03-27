Макрон говорит, что не позволил бы себе словесно оскорблять Путина, как это сделал Байден

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал высказывания своего американского коллеги Джо Байдена про главу Кремля. Французский лидер говорит, что это может привести к "словесной эскалации".

Эммануэль Макрон считает, что такие высказывания о кремлевском вожде могут "сделать невозможным дипломатическое урегулирование", в которое верит французский президент.

Напомним Байден назвал Путина мясником после общения с украинскими беженцами

Макрон говорит, что таких слов, как Байден, не использовал бы

Президент Макрон убежден, что есть надежда остановить войну России против Украины. Однако, по его словам, любая эскалация, даже словесная, может этому помешать.

Я бы не использовал такие слова,

– прокомментировал высказывание Байдена Макрон.

Сам Макрон убежден, что его задача – достичь прекращения огня в Украине и дипломатическим путем добиться вывода российских войск.

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