Еммануель Макрон вважає, що такі висловлювання про кремлівського вождя можуть "унеможливити дипломатичне врегулювання", в яке вірить французький президент.

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Макрон каже, що таких слів, як Байден, не використовував би

Президент Макрон переконаний, що є надія зупинити війну Росії проти України. Однак, за його словами, будь-яка ескалація, навіть словесна, може цьому завадити.

Я б не використовував такі слова,

– прокоментував висловлювання Байдена Макрон.

Сам Макрон переконаний, що його завдання – досягнути припинення вогню в Україні та дипломатичним шляхом домогтися виведення російських військ.

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