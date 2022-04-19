Макрон говорит, что не разговаривал с Путиным после зверств в Буче, но уже думает о новых переговорах

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он давно не говорил с диктатором России Владимиром Путиным. Якобы, еще с момента разоблачения зверств россиян в Буче.

Глава Франции 18 апреля сказал, что после массовых убийств война "приняла другой оборот". Тем не менее, он не исключает, что встретится с руководителем Кремля, если победит на выборах президента.

В то же время Макрон обещает, что Франция станет "первой крупной страной, которая откажется от нефти и газа"

Допускает даже необходимость встречи

Макрон сказал, что его диалог с Путиным остановился. Однако деталей озвучил немного.

После массовых убийств, которые мы увидели в Буче и других городах, война приняла другой оборот, поэтому я больше не общался с ним (Путиным – 24 канал) напрямую,

– сказал президент.

Также он говорил об отношениях со страной-агрессором в эфире французского телеканала BFM TV . Мол, сейчас "красных линий" с Россией не будет, потому что тогда нужно будет реагировать. Тем не менее, добавил, что может возникнуть необходимость встретиться с Путиным.

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