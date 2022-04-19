Глава Франції 18 квітня сказав, що після масових вбивств війна "показала свою іншу сторону". Проте він не виключає, що зустрінеться з керівником Кремля, якщо переможе на виборах президента.

Водночас Макрон обіцяє, що Франція стане "першою великою країною, яка відмовиться від нафти й газу"

Припускає навіть необхідність зустрічі

Макрон сказав, що його діалог із Путіним застопорився. Проте деталей озвучив небагато.

Після масових вбивств, які ми побачили в Бучі та інших містах, війна показала свою іншу сторону, тому я більше не спілкувався з ним (Путіним – 24 канал) безпосередньо,

– сказав президент.

Також він говорив про стосунки з країною-агресором в ефірі французького телеканалу BFM TV. Мовляв, зараз "червоних ліній" з Росією не буде, бо тоді потрібно буде реагувати. Проте додав, що може виникнути потреба зустрітися з Путіним.

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