Звонки Макрона и Шольца подталкивают Путина на новые удары по Украине – российский политик

Российские ракетные удары не заставили Украину принять условия Кремля по капитуляции. Несмотря на это, Россия и дальше будет прибегать к обстрелам, в надежде доказать свою "непобедимость" и испортить жизнь украинцам.

Об этом 24 канала рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его мнению, Путин продолжает прибегать к ракетным ударам и рассчитывает на "накопительный эффект", когда население Украины устанет от постоянных неудобств, вызванных войной, и согласится с тем, что Россию "невозможно победить".

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Парализовать жизнь

Российское руководство пытается максимально ухудшить условия жизни украинцев, заставляя население жить без электричества, водоснабжения, интернета, постоянно перемещаться в укрытие, даже в тех регионах, которые находятся вдали от линии фронта.

Задача Путина - сделать жизнь обычных украинцев кошмаром, постоянно сеять разрушения, кровь, смерть, следовательно, заставить признать свою непобедимость, заставить Запад, который он считает, должен способствовать, чтобы Украина села за стол мирных переговоров,

– заметил оппозиционер.

Путин хочет затянуть время

По мнению политика, Путин уверен, что время работает на него и у него будет шанс сохранить свою власть и влияние, не применяя ядерного оружия. В то же время российская оборонная промышленность работает бешеными темпами, чтобы производить новые ракеты для продолжения нанесения ракетных ударов по Украине.

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Российский менталитет

У Путина в голове есть идея, что он сможет переломить ситуацию, постоянно нанося удары по инфраструктуре Украины, не давая возможности людям нормально жить, и что он сможет это делать неограниченно долгое время,

– отметил Геннадий Гудков.

Российский оппозиционер также пояснил, что у западных лидеров есть существенно другие ценности и уровень морали, которых Путин не понимает, но он понимает только язык силы и воспринимает звонки западных лидеров как проявление слабости, поэтому это побуждает его агрессию против Украины.

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