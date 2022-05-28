Макрон и Шольц призвали Путина к немедленному перемирию и выводу войск

28 мая 2022 , 16:21
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Источник:

Bundesregierung

Олаф Шоль и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Президенты стран-лидеров ЕС призвали его немедленно прекратить войну против Украины.

Цивидизированные страны по-прежнему верят в то, что Путина можно заставить остановить войну против Украины дипломатическим путем. Как и ожидалось, результат этих мощностей – нулевой.

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Призыв к прекращению войны и отводу войск

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська