В то же время, в самой России не так однозначно относятся к вероятным планам путинского нападения, а кто-то даже требует его отставки. Обсудим последние новости, которые касаются безопасности Украины и попытаемся сложить их в единый пазл.

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Варианты Путина

Накануне ряд западных СМИ со ссылкой на источники в армии и спецслужбах США сообщили, что Россия сосредоточила вблизи украинской границы 70% военнослужащих и средств, необходимых для крупномасштабного нападения.

Конечно это вызывает некоторые опасения, а потому в Белом доме снова акцентировали внимание на том, что у Путина есть несколько вариантов для атаки.



Путин размышляет о вариантах атаки / Фото Getty Images

По словам советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, Кремль может прибегнуть к масштабным кибератакам, развязать горячую фазу войны на Донбассе или пойти на полномасштабное вторжение.

В то же время Салливан добавляет, что акт агрессии может произойти как в ближайшие дни, так и через несколько недель. То есть точных данных нет.

Стоит отметить. Сами российские пропагандисты сейчас активно начали раскручивать фейки о том, что официальный Киев стягивает к линии разграничения на Донбассе военные подразделения состоящие из "националистов из Правого сектора и польских наемников".

Накануне же, украинская разведка сообщала о том, что террористы на Донбассе активно перегруппировываются и подводят военную технику ближе к линии разграничения. Готовность ли это к атаке, или обычное психологическое давление – непонятно.

Если верить Минобороны Украины, вероятность вторжения в ближайшее время, все же, маловероятная. Но и бдительность терять не стоит.

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Путин не решится на новую агрессию

Я всё же склонен считать, что в ближайшее время Путин и правда не решится на новую агрессию. И тому есть несколько причин.

Сразу 2 европейских лидера – Эммануэль Макрон и Олаф Шольц – всё еще надеются договориться с Путиным, чтобы остановить войну.

Сегодня в Москву для встречи c Путиным отправился Эммануэль Макрон. Уже завтра Макрон прибудет в Киев. Здесь важно отметить, что прежде чем отправится в Россию, французский президент созвонился с Джо Байденом для координации совместных действий по обеспечению стабильности в Украине и недопущения вторжения России.

Почему Макрон едет

Наверное поэтому в самом Кремле к визиту Макрона отнеслись с неким показательным скепсисом. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не ожидает какого-то прорыва от переговоров Путина и Макрона.

А вот у самого Макрона амбиции и планы по визитам в Москву и Киев просто грандиозные.

Макрон в последнее время активно продвигает идею стратегической автономии для Европы, а также, что важно, после ухода с поста канцлера Германии Ангелы Меркель, он всячески пытается занять ее место неформального лидера ЕС.

И вот здесь кроется опасность для Украины, ведь по мнению Макрона, нужно кардинально пересмотреть вопросы безопасности в Европе и обязательно учесть некоторые озабоченности России.



Амбиции и планы Макрона – грандиозные / Фото Getty Images

И если в Кремле заявили, что ключевым вопросом обсуждения 2 президентов станет именно ситуация вокруг Украины, то у Макрона четко обозначили, что главным вопросом встречи станет не независимость Украины, а установка новых правил между Россией, ЕС и НАТО.

Мол, главная цель Путина не завоевать Украину, а заставить Европу пересмотреть свои взгляды в сторону Москвы. И вот, по мнению Макрона, пришло время и правда пересмотреть эти самые взгляды.

В одной этой фразе кроется вся опасность логики Макрона – по его мнению новый миропорядок в Европе, где учитываются интересы Кремля, способен остановить путинское вторжение в Украину. И такая логика продиктована как раз таки его идеей "стратегической автономии Европы", той самой, при которой ЕС должен сам решать свои проблемы безопасности, не оглядываясь на позицию США.

Мол, пусть Вашингтон и Москва решают свои вопросы, а Брюссель и Москва – свои. И им не обязательно пересекаться. Такая позиция полностью подрывает стратегию коллективного Запада, который един в борьбе с путинской агрессией.

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И такое стремление Макрона быстро и, как ему кажется, безболезненно решить проблему, продиктовано его политическими амбициями.

Сейчас Франция главенствует в Евросоюзе, а у Макрона на носу выборы. Потому, как пишет издание Politiko, Макрон хочет во что бы то ни стало договорится с Путиным, чтобы остановить войну в Украине и закрепить за собой статус великого миротворца. Правда какая цена будет за это заплачена в будущем – у Макрона не уточняют.

Ловушка для Украины

И здесь появляется ловушка для Украины, в которую Макрон может нас толкнуть. Ведь единственный вариант деэскалации для Путина – это заставить Киев выполнять минские соглашения по московскому сценарию. То есть провести выборы до вывода войск из оккупированных территорий и предоставить особый статус Донбассу.

По факту, после этого Путину и вторгаться в Украину не обязательно, ведь Россия, с помощью своих марионеток, получит фактически право вето на все решения Киева.

Это дает Кремлю полный контроль, зачем тогда война? И вот такой сценарий лично Макрона, похоже, устраивает – войны нет, а сам он герой, который спас Европу от хаоса.

Что сделает Шольц

В этой ситуации канцлер Германии Олаф Шольц, хоть и не выступает настолько же прямолинейно, но всё же его действия вызывают опасения.



Действия Шольца вызывают опасения / Фото Getty Images

В то время как Макрон встречается с Путиным, канцлер Германии отправился в Вашингтон.

И вот главная задача Белого дома сегодня – заставить Берлин остаться на позициях США, а не примкнуть к Парижу.

И здесь есть шанс, ведь за свою позицию в отношении поставок оружия Украине, нынешнее правительство Германии уже поддалось насмешкам и даже открытой критике со стороны европейских партнеров. И в Киеве, понимая это, подлили масла в огонь.

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Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил что даже обещание поставить в Украину 5 тысяч касок вместо оружия, оказались просто обещаниями.

И Шольцу пришлось объясняться, мол, Киев попросил именно каски, потому мы и отправили каски. А оружие, мол, мы никому не поставляем и Украина не исключение. Об этом он заявил в интервью изданию The Washington Post перед визитом в США.

Больше о том, что будет делать Германия в этой ситуации – смотрите в видео.