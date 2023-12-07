"Имеет слабость к плохим парням": Politico о том, как Макрон попытается повлиять на Орбана

Президент Франции решил попытаться справиться с нравом Виктора Орбана в преддверии ключевого саммита ЕС. Он стремится убедить Венгрию изменить свое мнение по поводу вступления Украины в Евросоюз.

Как отмечают в издании Эммануэль Макрон никогда не отказывается от дипломатических вызовов. Следовательно, 7 декабря вечером он попытается найти компромисс с Виктором Орбаном накануне саммита в Брюсселе. Собственно, во время него должно быть принято историческое решение по переговорам о вступлении в ЕС нашей страны, а также выделение 50 миллиардов евро.

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Макрон сохраняет оптимизм

Следует отметить, что дипломаты имеют разные мнения относительно действий Орбана. Одни считают, что он действительно против вступления Украины в ЕС, другие говорят, что он "просто" пытается шантажировать Брюссель.

Собственно, Макрон оптимистично смотрит на возможность повлиять на Орбана. Именно поэтому он надеется на ужин, во время которого попытается достичь компромисса с венгерским премьером.

Венгры занимают жесткие позиции, они наращивают рычаги влияния на переговоры. Если они это делают, то для того, чтобы дать Виктору Орбану возможность вести переговоры... Сейчас мы вступаем в более активную фазу переговоров с переговорами на высшем уровне (между Орбаном и Макроном – 24 Канал),

– сказал французский дипломат.

Он отметил, что то, чем сейчас занимается Венгрия, "имеет смысл только в том случае, если она пытается найти выход". Несколько французских чиновников считают, что решение Орбана о встрече с Макроном само по себе является положительным знаком.

В Politico пишут, что дипломаты из других стран ЕС в общем, приветствовали попытку компромисса со стороны Макрона. Они надеются на положительные результаты встречи в преддверии саммита ЕС.

Предыдущие попытки были провальными

Правда, есть и те, кто подверг критике шаг Макрона. Ведь все помнят, что попытки президента Франции найти компромиссы терпели неудачу. Чего стоят его телефонные звонки с Путиным.

Он продолжает пытаться и продолжает терпеть неудачу. Он пробовал это с Трампом, потом с Путиным, и пробует с Орбаном,

– сказал другой дипломат ЕС.

Он добавил, что ценой последних особых отношений стали уступки Орбану, из-за которых ЕС ослаб. Дипломат подчеркнул, что они "продолжают кормить монстра и удивляются, почему он возвращается больше и просит больше".

Макрон обладает слабостью к плохим мальчикам. Это бросает ему интеллектуальный вызов,

– добавил еще один парижский чиновник.

Остается дождаться результатов ужина Макрона с Орбаном. Возможно, на этот раз французский президент сможет удивить своих критиков и добиться консенсуса, который приблизит Украину к ЕС.