Макрон планирует переговоры с Путиным и Зеленским
Источник:Елисейский дворец
Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время проведет переговоры с президентом России Путиным и президентом Зеленским. В Елисейском дворце говорят, что это – для сбережения стабильности в Европе.
Накануне Макрон принял участие в видеоконференции, организованной Джо Байденом. Президент США собрал встречу лидеров Европы.
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Точная дата переговоров пока неизвестна
Теперь Макрон намерен провести переговоры с Владимиром Путиным и Зеленским. Точная дата разговора – неизвестно, в Елисейском дворце говорят, что это будет в ближайшее время.
Президент Макрон настроен использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности Европы, а также продемонстрировать свою солидарность и готовность поддерживать государства ЕС в озабоченности своей безопасностью.
– сказали в Елисейском дворце.
На переговорах с Байденом Макрон выразил обеспокоенность
В состоявшихся 24 января переговорах с президентом США и лидерами ЕС президент Франции выразил глубокую обеспокоенность происходящим на границах Украины. Он считает, что Россию постоянно предупреждают о жестких последствиях эскалации. Для этого, подчеркнул Макрон, следует координировать усилия союзников и вести диалог с Москвой.Обратите внимание! Макрон настаивает на продолжении активной работы в рамках нормандского формата. Встреча на уровне советников глав государств состоится 26 января в Париже.
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Что известно о переговорах Байдена с европейскими лидерами:
- Встреча состоялась в закрытом формате – с помощью видеосвязи.
- Участие в ней, кроме Макрона и Байдена, приняли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, глава Европейского Совета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Британии Борис Джонсон, глава правительства Италии Марио .
- Лидеры подтвердили свою постоянную обеспокоенность из-за наращивания российской военной мощи у границ Украины.
- Также они обсудили свои общие усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины.
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