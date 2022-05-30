Макрон подтвердил гибель французского журналиста в Украине

В Луганской области российские захватчики обстреляли бронированный эвакуационный транспорт. В результате погиб французский журналист Фредерик Леклерк, работавший на телеканале BFMTV.

Информацию о смерти журналиста подтвердил французский лидер Эммануэль Макрон.

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Президент Франции, комментируя гибель журналиста, написал, что Леклерк "приехал в Украину, чтобы показать реальность войны".

Я разделяю боль семьи, родственников и коллег Фредерика Леклерка, которым выражаю свои соболезнования. Тем, кто выполняет сложную миссию информирования на театрах военных действий, я хотел бы еще раз подтвердить безоговорочную поддержку Франции.

– сказал Макрон.

Он рассказал, что французский журналист был на борту гуманитарного автобуса вместе с гражданскими, которые были вынуждены убегать, спасаясь от российских бомб, он был смертельно застрелен.

Что известно о погибшем журналисте Впоследствии Сергей Гайдай уточнил, что погиб Фредерик Леклерк Имхофф – французский журналист, оператор и фотограф. Он работал на телеканале BFMTV. Медийник писал материалы не только в Луганской области, но и в других регионах Украины. Например, в Николаевской области журналист совместно со своими коллегами делал сюжет о заблокированном зерне в украинских портах.

Больше о гибели журналиста

Бронированный транспорт приехал, чтобы эвакуировать 10 мирных жителей Луганской области. Однако российские кафиры решили открыть огонь по машине.

Французский журналист, аккредитованный для работы над своим материалом, получил смертельное ранение в шею. Полицейского, также находившегося в машине, спасла каска.

Из-за обстрела автомобиля глава областной военной администрации официально объявил об остановке эвакуации.

Ситуация в Луганской области

Российские кафиры пытаются захватить Северодонецк. За город идут тяжелые бои. Накануне в американском Институте изучения войны опубликовали материал, в котором говорится, что захват Северодонецка не имеет никакой тактической выгоды для России. Единственное что – Кремль может использовать его для того, чтобы показать хоть какую-то "победу", заявив о полном захвате Луганской области.

Утром 30 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что кафиры зашли на окраины Северодонецка. В результате вражеских обстрелов 2 мирных жителей погибли , еще 5 – получили ранения.

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