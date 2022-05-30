Макрон подтвердил гибель французского журналиста в Украине
Источник:твиттер Эмануэля Макрона
В Луганской области российские захватчики обстреляли бронированный эвакуационный транспорт. В результате погиб французский журналист Фредерик Леклерк, работавший на телеканале BFMTV.
Информацию о смерти журналиста подтвердил французский лидер Эммануэль Макрон.
Важно Россияне обстреляли автомобиль, который должен был эвакуировать людей из Луганщины: погиб французский журналист
Президент Франции, комментируя гибель журналиста, написал, что Леклерк "приехал в Украину, чтобы показать реальность войны".
Я разделяю боль семьи, родственников и коллег Фредерика Леклерка, которым выражаю свои соболезнования. Тем, кто выполняет сложную миссию информирования на театрах военных действий, я хотел бы еще раз подтвердить безоговорочную поддержку Франции.
– сказал Макрон.
Он рассказал, что французский журналист был на борту гуманитарного автобуса вместе с гражданскими, которые были вынуждены убегать, спасаясь от российских бомб, он был смертельно застрелен.
Что известно о погибшем журналистеВпоследствии Сергей Гайдай уточнил, что погиб Фредерик Леклерк Имхофф – французский журналист, оператор и фотограф. Он работал на телеканале BFMTV. Медийник писал материалы не только в Луганской области, но и в других регионах Украины. Например, в Николаевской области журналист совместно со своими коллегами делал сюжет о заблокированном зерне в украинских портах.
Больше о гибели журналиста
- Бронированный транспорт приехал, чтобы эвакуировать 10 мирных жителей Луганской области. Однако российские кафиры решили открыть огонь по машине.
- Французский журналист, аккредитованный для работы над своим материалом, получил смертельное ранение в шею. Полицейского, также находившегося в машине, спасла каска.
- Из-за обстрела автомобиля глава областной военной администрации официально объявил об остановке эвакуации.
Ситуация в Луганской области
Российские кафиры пытаются захватить Северодонецк. За город идут тяжелые бои. Накануне в американском Институте изучения войны опубликовали материал, в котором говорится, что захват Северодонецка не имеет никакой тактической выгоды для России. Единственное что – Кремль может использовать его для того, чтобы показать хоть какую-то "победу", заявив о полном захвате Луганской области.
Утром 30 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что кафиры зашли на окраины Северодонецка. В результате вражеских обстрелов 2 мирных жителей погибли , еще 5 – получили ранения.