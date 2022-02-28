Макрон поговорил с Путиным

Эммануэль Макрон 28 февраля провел разговор с Путиным. Президент Франции потребовал у агрессора прекратить войну в Украине.

Макрон требует прекратить нападения на граждан, сохранить гражданскую инфраструктуру и доступ к дорогам, в частности со стороны Киева. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

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СМИ пишут, что Путин послушался

Журналист Николас Беррод пишет, что Путин вроде бы согласился выполнить это. Однако все понимают, что верить агрессору никак нельзя.

Кроме этого, Макрон говорил, что хочет изъять виллы, яхты и люксовые автомобили у попавших под санкции россиян.