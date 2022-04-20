Макрон пообещал усилить военную помощь Украине: он уже обсудил это с партнерами

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что его страна увеличит помощь Украине. Речь идет о военных и гуманитарных поставках.

Об этом Макрон сообщил вечером 19 апреля. Незадолго до этого у президента завершилась встреча с главами стран-партнеров.

Заметьте Франция не нуждается в газе из России и поддерживает эмбарго на ее энергоносители, – Макрон

Кто общался с Макроном

Президент встретился с коллегами в режиме видеоконференции. Они обсуждали свои действия по поддержке Украины в этой важной для всего мира борьбе.

Мы подтвердили наше единство и нашу решимость действовать, чтобы убедить Россию от продолжения конфликта. Мы будем продолжать усиливать нашу финансовую, военную и гуманитарную помощь для поддержки украинцев,

– сказал президент.

Однако Макрон не сказал, какой именно будет размер этой поддержки. На встрече, в частности, присутствовали лидеры Великобритании, Польши, Японии и ЕС.

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