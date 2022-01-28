Макрон пообщался с Путиным перед разговором с Зеленским
28 января 2022 , 19:53Читати новину українською
Источник:France24
Президент Франции Эммануэль Макрон 28 января поговорил по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным. Оба согласились, что в напряженности между Украиной и Россией нужна деэскалация.
Путин при этом в очередной раз цинично подчеркнул, что якобы не имеет наступательных планов. Следующий разговор президента Франции должен состояться с Владимиром Зеленским.
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Путин хочет договариваться
По словам помощника Макрона, президент Путин не высказывал никаких наступательных планов. Более того, он даже сказал, что хочет продолжить переговоры с Францией и союзниками.
У президента Франции заверили, что этот звонок "позволил договориться о необходимости деэскалации". Разговор президентов длился более часа.
Что известно об общении Путина и Макрона
- Одной из тем разговора президентов стали так называемые "гарантии безопасности". Глава Кремля пожаловался президенту Франции на США и НАТО. В частности, заявил, что они проигнорировали вопрос "о принципе неделимости безопасности".
- Также Путин и Макрон обсудили сотрудничество в сфере атомной безопасности.
- Ранее во время речи на заседании Европарламента и на фоне агрессии со стороны России французский лидер призвал к стратегическому перевооружению безопасности Европы. Он также подчеркивал открытый диалог с Россией.
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