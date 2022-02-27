Макрон попросил Лукашенко вывести российские войска из Беларуси

Беларусь стала площадкой России для атак на Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал самопровозглашенного главу Беларуси Александра Лукашенко вывести российские войска с территории страны.

Макрон в обращении называет Лукашенко президентом. Касательно ответа белорусского диктатора информации нет.

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"Братство между белорусским и украинским народами должно привести к тому, что Беларусь откажется быть вассалом и фактическим союзником России в войне против Украины", – сказал Макрон.

Что еще просил Макрон

Согласно информации Елисейского дворца, Макрон сказал Лукашенко, что необходимо требовать скорейшего вывода российских войск из Беларуси, потому что те ведут одностороннюю и несправедливую войну. Кроме этого, лидер Франции выразил недовольство, что России позволяют разместить ядерное оружие в Беларуси.

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Текст публикации Эммануэля Макрона в твиттере

Сегодня вечером я попросил президента Лукашенко вывести российские войска с его земли. Братство между белорусским и украинским народами должно привести к тому, что Беларусь откажется быть вассалом и фактическим союзником России в войне против Украины.