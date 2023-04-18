"Мирный план" Макрона и игра с огнем Бразилии: как Украину хотят посадить за стол переговоров

Чем ближе контрнаступление Украины, тем больше раздается голосов, призывающих к проведению переговоров с россиянами. И, к сожалению, это не только Китай или Бразилия, но и отдельные лидеры Европы.

Так сошлось, что о переговорах и прекращении войны в Украине лидеры Франции и Бразилии заговорили после визита в Китай. Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал опасную риторику западных политиков.

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Украина или Россия: на чьей стороне Бразилия

После визита в Китай президент Бразилии Лула да Силва все больше говорит о том, что якобы именно США и НАТО разжигают войну в Украине. Итак, Лула да Силва в очередной раз призвал Запад отказаться от поддержки Украины и заставить Киев пойти на переговоры с Москвой.

Позже президент Бразилии предложил создать аналог формата G20 для решения войны в Украине. Его тезис следующий – если во время финансового кризиса 2008 года миру удалось создать клуб крупнейших экономик мира для преодоления кризиса, то и теперь по тому же принципу можно решить, как он говорит, "украинский кризис".

Здесь важно отметить, что эти слова Лула да Силва озвучил в то время как, находясь в Бразилии, глава российского МИД Сергей Лавров цинично заявил, что "Запад ведет жесткую борьбу за сохранение своего доминирования в мировых делах, включая экономику и геополитику".

А вот относительно войны России против Украины Лавров заявил, что благодарит бразильских друзей за прекрасное понимание генезиса войны, и добавил, что Кремль стремится к скорейшему завершению войны.

Но, похоже, Бразилия может доиграться. Дело в том, что заявления Лулы да Силвы и тот факт, что Бразилия принимает у себя Лаврова, вызвали возмущенную реакцию со стороны США. Там намекнули, что Лула, похоже, выбрал на чьей он стороне.

"Бразилия по сути и риторически подошла к этому вопросу, предположив, что Соединенные Штаты и Европа каким-то образом не заинтересованы в мире или что мы разделяем ответственность за войну в Украине.

В этом случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду вообще не смотря на факты. Президент Лула должен призвать россиян прекратить бомбардировки украинских городов, больниц и школ, прекратить военные преступления и зверства и, откровенно говоря, вывести российские войска из Украины", – сказал координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

В МИД Украины добавили, что Украину не нужно убеждать, чтобы закончить войну, ведь эта война наносит страдания и разрушения нашей стране.

Поэтому Украина стремится к завершению российской агрессии, но только на основе формулы мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, в МИД пригласили президента Бразилии посетить Украину, чтобы понять истинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности.

Запад все еще верит в ядерный шантаж

Но, к сожалению, некоторые голоса за прекращение огня и переговоры с россиянами раздаются и из Европы. В частности, The Guardian утверждает, что на саммите G7 британские официальные лица заявили, что ожидают от России ответных мер на контрнаступление Украины, а значит Запад должен быть готов к экстремальной тактике россиян, которые будут пытаться удержать оккупированные территории Украины.

В издании утверждают, что в Кремле, кажется, признали, что российские войска в скором времени перейдут в оборону в Украине, поскольку их собственное зимнее контрнаступление проваливается.

Но на Западе боятся, что ради сохранения контроля над оккупированными территориями Россия действительно может прибегнуть к ядерному оружию.

Итак, представители G7 заявили, что во время саммита состоялся "открытый обмен мнениями" о подходе к войне, включая "будущие перспективы" прекращения войны, которые в конце концов дойдут до стола переговоров.

Мирный план Макрона

И вот на этом фоне уже издание Bloomberg утверждает, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Китаю с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к началу переговоров между Россией и Украиной. И это, по его замыслу, может произойти уже летом.

"Макрон поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонне работать с главным дипломатом Китая Ван И, чтобы создать рамки, которые могут быть использованы в качестве основы для предстоящих переговоров. Французская стратегия предполагает, что, если все пойдет хорошо, переговоры между Россией и Украиной состоятся уже этим летом. Непонятно, поддерживает ли план Макрона Киев и его союзников, многие из которых отклонили предложения по прекращению огня, которые позволили бы России сохранить территориальное достояние.

Многие страны также скептически относятся к тому, что Китай может служить нейтральным посредником, учитывая его "безграничную дружбу" с Россией. Страны неоднократно обещали укреплять связи, включая призыв усилить сотрудничество между их военными", – говорится в сообщении.

Очевидно, что любая вероятность предстоящих переговоров будет зависеть от нескольких условий, включая успешное весеннее наступление Украины, которое поставит Киев в позицию силы во время любых переговоров.

Но, как утверждает Bloomberg, некоторые европейские чиновники обеспокоены тем, что на украинское контрнаступление возлагаются опасно высокие ожидания, которые могут оказаться недостаточно решающими для того, чтобы Киев освободил все территории, оккупированные Россией.

Более реалистичной целью в Европе называют продвижение на около 30 километров на юге, что переместит мощную артиллерию в зону, откуда ВСУ смогут уничтожать вражескую логистику. И это якобы создаст условия для более глубокого прорыва ВСУ, но уже в 2024 году.

По словам источников Bloomberg, план Макрона опирается на долгосрочные гарантии безопасности для Украины, которые будут направлены на сдерживание России от будущих актов агрессии.

Это, мол, может быть обсуждено уже на саммите лидеров НАТО в Литве в июле. Однако очень похоже, что план Макрона предлагает Украине просто оставить часть оккупированных территорий под контролем России.

Хотя, с другой стороны, глава евродипломатии Жозеп Боррель сразу же поспешил установить рамки любых мирных соглашений при поддержке Китая, как того хочет Макрон.

Боррель заявил, что отношения ЕС и Китая не смогут нормально развиваться, если Пекин не повлияет на Москву. В частности Боррель заверил, что Китай должен заставить Россию вывести свои войска из Украины и прекратить войну. Лишь после этого Пекин может рассчитывать на хорошие отношения с Европой.