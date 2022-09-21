Макрон на Генассамблее выступил за реформу Совбеза ООН и ограничение права вето

Эммануэль Макрон призвал ограничить использование права вето в Совбезе ООН. Этим правом активно злоупотребляет россия.

С таким призывом французский президент выступил на всеобщих дебатах 77 сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он подчеркнул, что нужно действовать, чтобы россия отказалась от ведения войны в Украине.

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Макрон раскритиковал Совбез ООН

Мне бы хотелось, чтобы мы, наконец, занялись реформой Совета безопасности, чтобы он был более представительным, чтобы работали новые постоянные члены. И чтобы он действительно мог играть свою роль, ограничивая использование права вето в случае массовых преступлений,

– подчеркнул политик.

Он отметил, что говорится не о выборе между Востоком и Западом. Все, кто с уважением относится к статусу ООН и общим ценностям, должны быть ответственны. Страны, избравшие нейтральную позицию в отношение войны в Украине совершают "историческую ошибку". Макрон подчеркнул, что эти государства "становятся сообщниками современного империализма и цинизма". Ведь борьба украинцев – это борьба во имя мира и защиты территориальной целостности каждого государства.

Россия пытается утвердить двойные стандарты, но война в Украине не должна быть конфликтом, к которому кто-то останется безразличным. Каждая страна должна сыграть свою роль, чтобы остановить российскую агрессию.

Макрон подчеркнул, что не может быть мирового порядка и устойчивого мира, если в основу не положены принципы уважения суверенитета и народов.

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Наши ценности универсальны, поэтому они никогда не должны стоять на службе силы, которая нарушает эти принципы. В последние годы мы очень либерально поступаем с этими ценностями, и это ошибка,

– отметил президент.

Он добавил, что россия не может работать над новыми форматами сотрудничества и параллельно захватывать соседнее государство. Макрон также назвал россию гегемоном.

Как россия злоупотребляет правом вето

Россия активно использует право вето в Совбезе ООН. Благодаря этому она противодействует наказанию за свои преступления и блокирует осуждение кровавых действий в Украине. Также она не дает расследовать преступления своей армии на уровне ООН.

Министерство иностранных дел Украины неоднократно призывало лишить государство-агрессор права вето. В то же время президент Владимир Зеленский говорил, что россия превращает право вето в ООН в "право смерти".

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